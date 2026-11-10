به گزارش خبرنگار مهر، پروژه تخریب و بازسازی مدرسه ۱۲ کلاسه حضرت زینب (س) شهرستان هویزه پیش از ظهر امروز سه شنبه با حضور رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، استاندار خوزستان، نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس، مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان، مدیرکل آموزش و پرورش استان و جمعی دیگر از مسئولین آغاز شد.

بازسازی این مدرسه با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و مشارکت های مردمی صورت می گیرد.

این پروژه در زمینی به مساحت دو هزار و ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای یک‌هزار و ۴۰۰ مترمربع اجرا می‌شود.

همچنین کلنگ بازسازی دو مدرسه ۱۲ کلاسه نیز با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در شهرستان دشت آزادگان به زمین زده شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان پیش تر اعلام کرده بود: سرانه آموزشی در استان ۴.۹ مترمربع است که نسبت به کشور با ۵.۵۹ مترمربع کمبود وجود دارد و برای جبران این کمبود، ساخت ۸۰۰ هزار مترمربع در قالب ۵۹۴ مدرسه و ۳ هزار و ۶۰۰ کلاس درس ضرورت دارد.