به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد برامکی صبح امروز سه شنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری برگزاری اجلاسیه استانی کنگره ملی شهدای هنرمند، با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد اظهار کرد: تحقق اهداف اجلاسیه نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، تعامل و هم‌افزایی مجموعه‌های مسئول و پیگیری مستمر اقدامات پیش‌بینی‌شده است.

وی با تأکید بر ضرورت عملیاتی شدن تصمیمات اتخاذشده در جلسات شورای سیاست‌گذاری افزود: مصوبات نباید صرفاً در حد صورت‌جلسه باقی بمانند، بلکه باید برای هر مصوبه مسئول مشخص، زمان‌بندی اجرایی و سازوکار نظارتی تعیین شود تا اقدامات تا مرحله تحقق به‌صورت جدی دنبال شوند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با اشاره به جایگاه شهدای هنرمند در تاریخ انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: معرفی ابعاد شخصیتی، هنری و فرهنگی این شهدا باید به‌گونه‌ای انجام شود که نسل جوان بیش از پیش با آرمان‌ها، اندیشه‌ها و آثار ارزشمند آنان آشنا شود.