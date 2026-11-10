به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه و در سومین روز از رقابت‌های تکواندو بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶، تنها نماینده دختران تکواندوی ایران با کسب سه پیروزی متوالی راهی فینال شد، اما در این مرحله برابر حریف آلمانی خود شکست خورد و به مدال نقره دست یافت.

عسل گل‌تپه در وزن ۶۳- کیلوگرم، در نخستین مبارزه خود برابر «کعبی منصور» از عربستان، در دو راند متوالی و با نتایج ۱۳ بر صفر و ۶ بر ۳ به برتری رسید و جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی را کسب کرد.

وی در ادامه، برای صعود به مرحله نیمه‌نهایی، «زینب بوسیلا» از اردن را با نتایج ۳ بر ۲ و ۶ بر ۶ طی دو راند از پیش رو برداشت. گل‌تپه سپس «آیدا توره» از سنگال را نیز در دو راند و با نتایج ۸ بر ۶ و ۵ بر یک شکست داد و به دیدار نهایی صعود کرد.

دختر تکواندوکار ایران در مبارزه نهایی به مصاف «اونا فلینکر» از آلمان رفت؛ ورزشکاری که علیرضا نصر، سرگروه و قهرمان سابق تیم ملی تکواندوی کشورمان، به‌عنوان مربی او را همراهی می‌کرد. گل‌تپه در پایان این مبارزه نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره بسنده کرد.

تیم ملی تکواندوی ایران با دو نماینده در این رقابت‌ها حضور دارد. بنیامین سلطانیان، نماینده وزن ۷۳+ کیلوگرم ایران، فردا چهارشنبه در نخستین مبارزه خود برابر «اندی ولادمیروف» از بلغارستان به میدان خواهد رفت.