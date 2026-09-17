به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر عصر پنجشنبه در دیدار با محمد نقی نمک‌فروش، خیر مدرسه‌ساز، با قدردانی از نگاه مسئولانه و خیرخواهانه وی اظهار کرد: مشارکت خیرین در عرصه مدرسه‌سازی، جلوه‌ای ارزشمند از همراهی اجتماعی با آموزش و پرورش است و آثار این نیک‌اندیشی در مسیر رشد و پیشرفت نسل آینده ماندگار خواهد بود.

وی با اشاره به ساخت مدرسه در منطقه آبپخش افزود: توسعه فضاهای آموزشی زمینه‌ساز فراهم شدن محیط‌های مناسب برای یادگیری، پرورش استعدادها و شکوفایی توانمندی‌های دانش‌آموزان است و حضور خیرین در این مسیر می‌تواند فرصت‌های آموزشی بیشتری را برای فرزندان این سرزمین فراهم کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر مدرسه‌سازی را فراتر از ایجاد یک فضای آموزشی دانست و تصریح کرد: ساخت مدرسه، سرمایه‌گذاری ارزشمند برای آینده جامعه است؛ چراکه دانش‌آموزان امروز، سازندگان فردای کشور هستند و فراهم کردن محیط‌های آموزشی استاندارد و مناسب، نقش مهمی در رشد علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان دارد.

دانش‌فر با اشاره به نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان اظهار کرد: همراهی خیرین مدرسه‌ساز در استان بوشهر پشتوانه‌ای ارزشمند برای آموزش و پرورش است و تداوم این مشارکت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت محیط‌های یادگیری در مناطق مختلف استان شود.

در ادامه این دیدار، محمد نقی نمک‌فروش نیز بر اهمیت مشارکت در عرصه مدرسه‌سازی و فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان تأکید کرد.

در پایان این دیدار، مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اهدای لوح سپاس از نیک‌اندیشی و مشارکت ارزشمند محمد نقی نمک‌فروش در امر مدرسه‌سازی و توسعه فضاهای آموزشی استان تجلیل کرد.

این دیدار فرصتی برای پاسداشت فرهنگ نیکوکاری و مشارکت اجتماعی در حوزه آموزش و پرورش بود؛ فرهنگی که با همراهی خیرین، مسیر ساخت و توسعه فضاهای آموزشی و فراهم شدن محیط‌های شایسته برای دانش‌آموزان استان بوشهر را هموارتر می‌کند.