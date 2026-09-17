  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۱

دانش فر: مدرسه‌سازی سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است

دانش فر: مدرسه‌سازی سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است

بوشهر - مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: مدرسه‌سازی سرمایه‌گذاری ارزشمند برای آینده جامعه است و مشارکت خیرین در این مسیر، فرصت‌های آموزشی بیشتری برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر عصر پنجشنبه در دیدار با محمد نقی نمک‌فروش، خیر مدرسه‌ساز، با قدردانی از نگاه مسئولانه و خیرخواهانه وی اظهار کرد: مشارکت خیرین در عرصه مدرسه‌سازی، جلوه‌ای ارزشمند از همراهی اجتماعی با آموزش و پرورش است و آثار این نیک‌اندیشی در مسیر رشد و پیشرفت نسل آینده ماندگار خواهد بود.

وی با اشاره به ساخت مدرسه در منطقه آبپخش افزود: توسعه فضاهای آموزشی زمینه‌ساز فراهم شدن محیط‌های مناسب برای یادگیری، پرورش استعدادها و شکوفایی توانمندی‌های دانش‌آموزان است و حضور خیرین در این مسیر می‌تواند فرصت‌های آموزشی بیشتری را برای فرزندان این سرزمین فراهم کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر مدرسه‌سازی را فراتر از ایجاد یک فضای آموزشی دانست و تصریح کرد: ساخت مدرسه، سرمایه‌گذاری ارزشمند برای آینده جامعه است؛ چراکه دانش‌آموزان امروز، سازندگان فردای کشور هستند و فراهم کردن محیط‌های آموزشی استاندارد و مناسب، نقش مهمی در رشد علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان دارد.

دانش‌فر با اشاره به نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان اظهار کرد: همراهی خیرین مدرسه‌ساز در استان بوشهر پشتوانه‌ای ارزشمند برای آموزش و پرورش است و تداوم این مشارکت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت محیط‌های یادگیری در مناطق مختلف استان شود.

در ادامه این دیدار، محمد نقی نمک‌فروش نیز بر اهمیت مشارکت در عرصه مدرسه‌سازی و فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان تأکید کرد.

در پایان این دیدار، مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اهدای لوح سپاس از نیک‌اندیشی و مشارکت ارزشمند محمد نقی نمک‌فروش در امر مدرسه‌سازی و توسعه فضاهای آموزشی استان تجلیل کرد.

این دیدار فرصتی برای پاسداشت فرهنگ نیکوکاری و مشارکت اجتماعی در حوزه آموزش و پرورش بود؛ فرهنگی که با همراهی خیرین، مسیر ساخت و توسعه فضاهای آموزشی و فراهم شدن محیط‌های شایسته برای دانش‌آموزان استان بوشهر را هموارتر می‌کند.

کد مطلب 6950321

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه