لهونی: فاصله سرانه آموزشی کردستان با میانگین کشور باید جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی عصر یکشنیه در ششمین نشست شورای آموزش و پرورش کردستان در سال جاری، با اشاره به شرایط خاص سال تحصیلی گذشته و برگزاری مجازی بخشی از آموزش‌ها، بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد.

استاندار کردستان اظهار کرد: تجربه تعطیلی مدارس و استمرار آموزش به شکل مجازی از اسفندماه سال گذشته، شرایط متفاوتی را برای نظام آموزشی ایجاد کرد و امسال نیز باید با حساسیت بیشتری برای آغاز سال تحصیلی برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: شهرداری‌ها، دستگاه‌های اداری و اجرایی و سایر مجموعه‌های مرتبط باید در آماده‌سازی فضای مدارس و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور دانش‌آموزان مشارکت جدی داشته باشند.

زره‌تن لهونی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر، به ویژه رهبر شهید و دانش‌آموزان مدرسه میناب، آغاز سال تحصیلی جدید را به دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها تبریک گفت.

توسعه فضای آموزشی کردستان باید شتاب بگیرد

استاندار کردستان در ادامه به وضعیت فضاهای آموزشی استان اشاره کرد و گفت: افزایش سرانه فضای آموزشی در کردستان اقدامی قابل تقدیر است، اما همچنان فاصله استان با شاخص‌های میانگین کشور قابل توجه بوده و برای جبران این فاصله، اقدامات بیشتری باید انجام شود.

وی بر ضرورت استمرار سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و توسعه مدارس تأکید کرد و افزود: ارتقای زیرساخت‌های آموزشی باید به عنوان یکی از اولویت‌های استان دنبال شود تا دانش‌آموزان در محیطی مناسب‌تر به تحصیل بپردازند.

زره‌تن لهونی همچنین یکی از موضوعات مهم در آستانه بازگشایی مدارس را ساماندهی سرویس دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: مشکلات موجود در این حوزه باید با توجه به شرایط خاص استان بررسی شود.

وی افزود: در صورتی که اختیارات واگذار شده به استانداران امکان اصلاح مصوبه مربوط به سرویس مدارس را فراهم کند، می‌توان متناسب با نیازهای کردستان تغییرات لازم را اعمال کرد و در غیر این صورت، پیشنهادهای استان برای تصمیم‌گیری به مرکز ارائه خواهد شد.

استاندار کردستان تصریح کرد: هدف از این بررسی‌ها، فراهم کردن شرایطی مناسب‌تر برای جابه‌جایی دانش‌آموزان و کاهش مشکلات خانواده‌ها در زمینه سرویس مدارس است.

حمایت از توسعه مدارس غیردولتی

وی در بخش دیگری از سخنان خود از پیشنهاد آموزش و پرورش کردستان برای افزایش سهم این مجموعه از تسهیلات اشتغال‌زایی استقبال کرد.

زره‌تن لهونی با اشاره به ظرفیت مدارس غیردولتی اظهار کرد: توسعه مدارس غیردولتی می‌تواند علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، بخشی از بار موجود بر دوش آموزش و پرورش را نیز کاهش دهد.

وی بر استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت بخش‌های مختلف برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در استان استفاده شود.

استاندار کردستان همچنین بر ضرورت شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش باید با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال و دلایل بازماندن کودکان از چرخه تحصیل را بررسی کند.

وی افزود: شناسایی این کودکان به تنهایی از عهده آموزش و پرورش خارج است و دستگاه‌های مختلف استان باید در این زمینه همکاری کنند.

زره‌تن لهونی خاطرنشان کرد: پس از شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، لازم است عوامل و آسیب‌های منجر به ترک تحصیل نیز بررسی شود تا برای بازگرداندن آنها به چرخه آموزش، راهکار متناسب ارائه شود.

آموزش و پرورش؛ موضوعی فراتر از یک دستگاه

در ادامه این نشست، مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش و ناظر معین استان کردستان، آموزش و پرورش را موضوعی مرتبط با همه جامعه دانست و بر ضرورت همراهی دستگاه‌های مختلف در حل مسائل این حوزه تأکید کرد.

فرشته حشمتیان اظهار کرد: آموزش و پرورش در دولت چهاردهم جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و توجه به مسائل این حوزه در سطح عالی دولت دنبال می‌شود.

حشمتیان با اشاره به حضور رئیس جمهور در جلسات شورای آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش مسئله‌ای عمومی است و حل مسائل آن نیازمند مشارکت همه بخش‌های جامعه و دستگاه‌های اجرایی است.

مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش افزود: زمانی که مدیران دستگاه‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، ظرفیت قابل توجهی برای شناسایی مسائل، هم‌افزایی و پیدا کردن راهکارهای اجرایی ایجاد می‌شود.

حشمتیان در ادامه به رویکرد مدیریتی وزیر آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی، تقسیم کار و نظارت و پیگیری سه محور مورد تأکید وزیر در مدیریت مسائل آموزش و پرورش است.

وی حضور ناظر معین در استان‌ها را نیز در راستای تقویت ارتباط میان مدیریت استانی و وزارتخانه دانست و افزود: این ارتباط می‌تواند به شناسایی بهتر مسائل، انتقال مطالبات استان و پیگیری موضوعات در سطح ملی کمک کند.

در پایان این نشست، لوح تقدیر وزیر آموزش و پرورش از سوی فرشته حشمتیان به آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، اهدا شد.