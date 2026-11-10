به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید شمس الله موسوی ظهر امروز سه‌شنبه اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات شامل دو عدد زنجیر طلا به وزن تقریبی ۱۷ گرم در روز گذشته در یکی از پاساژهای سطح شهرستان اندیمشک، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ اندیمشک با انجام تحقیقات میدانی، بررسی فنی و تخصصی، موفق به شناسایی هویت و محل سکونت متهم در یکی از شهرستان‌های همجوار شدند.

سرهنگ موسوی ادامه داد: پس از اخذ مجوزهای قضائی، ماموران پلیس طی عملیاتی ضربتی سارق را دستگیر و طلاجات مسروقه نیز کشف و به‌صورت قانونی تحویل مراجع مربوطه شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک بیان کرد: در تحقیقات و بررسی‌های تخصصی مشخص شد متهم دارای سوابق و موارد متعدد سرقت طلاجات در نقاط مختلف کشور است که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.