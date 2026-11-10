به گزارش خبرنگار مهر، با تشدید ناترازی گاز و ضرورت استفاده نیروگاه‌ها از سوخت‌های مایع در فصل زمستان، پژوهشگاه نیرو مجموعه‌ای از برنامه‌های فناورانه برای کاهش آسیب تجهیزات، بهبود کیفیت احتراق و جلوگیری از قاچاق سوخت را در دستور کار قرار داده است؛ برنامه‌هایی که توسعه فناوری‌های مقاوم حرارتی، ترکیب سوخت‌ها، استفاده از هوش مصنوعی و تولید داخلی تجهیزات راهبردی را شامل می‌شود.

امیر دودابی‌نژاد، رئیس پژوهشگاه نیرو، در نشست خبری بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق با اشاره به محدودیت تأمین گاز و ضرورت استفاده از سوخت‌های جایگزین در نیروگاه‌ها اظهار کرد: در شرایطی که کشور با ناترازی گاز مواجه است، استفاده از سوخت‌های مایع جایگزین برای تنوع‌بخشی به سبد سوخت و جلوگیری از توقف تولید برق اجتناب‌ناپذیر است، اما این سوخت‌ها به دلیل ویژگی‌های خورندگی و مسائل مرتبط با احتراق می‌توانند به تجهیزات نیروگاهی آسیب وارد کنند که برای پیشگیری از این مشکلات، برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای در حال انجام است.

وی با اشاره به همکاری پژوهشگاه نیرو با پژوهشگاه صنعت نفت برای توسعه سبد سوخت و ارتقای کیفیت آن افزود: در این زمینه، یک رویداد ملی با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و معاونت فناوری وزارت نیرو برگزار می‌شود که محور اصلی آن تنوع‌بخشی به سوخت و کاهش آسیب‌های ناشی از احتراق سوخت‌های مایع است.

رئیس پژوهشگاه نیرو ادامه داد: در این چارچوب، پروژه‌های نوآورانه‌ای از جمله تولید پوشش‌های مقاوم برای مسیرهای داغ احتراق با هدف محافظت از تجهیزات در برابر خوردگی و آسیب‌های ناشی از مصرف سوخت‌های جایگزین در دست پیگیری است.

توسعه فناوری‌های جدید برای افزایش کیفیت احتراق

دودابی‌نژاد با تشریح دیگر برنامه‌های پژوهشگاه نیرو برای کاهش آثار استفاده از سوخت‌های مایع گفت: بهبود کیفیت احتراق و افزایش راندمان نیروگاه‌ها از طریق بررسی مدل‌های مختلف ترکیب سوخت یا بلندینگ در دستور کار قرار دارد.

وی استفاده از افزودنی‌های درون‌مخزنی برای کاهش اثرات نامطلوب گوگرد و ارتقای کیفیت احتراق را از دیگر راهکارهای پیش‌بینی‌شده عنوان کرد و افزود: توسعه مدل‌های پیشرفته کنترلی از جمله کنترل فازی برای افزایش راندمان نیروگاه‌ها نیز دنبال می‌شود.

رئیس پژوهشگاه نیرو همچنین از پیگیری مدل‌های ارتقای ظرفیت نیروگاهی در فصل گرم سال خبر داد و به سیستم‌های HEIS توسعه‌یافته توسط شرکت‌های دانش‌بنیان وابسته به پژوهشگاه اشاره کرد که با هدف افزایش ظرفیت و بهبود عملکرد نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

شناسایی ۱۸ تجهیز راهبردی برای تولید داخل

دودابی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های کاهش وابستگی صنعت برق به تجهیزات خارجی اظهار کرد: با همکاری شرکت ساتکاپ، ۱۸ قلم تجهیز راهبردی در صنعت برق شناسایی شده است و تلاش می‌کنیم زمینه تولید این اقلام را در داخل کشور فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه توسعه توان داخلی در ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت برق از محورهای فعالیت پژوهشگاه نیرو است، افزود: تولید داخلی این تجهیزات می‌تواند به تأمین پایدار نیازهای صنعت برق و کاهش وابستگی به خارج کمک کند.

هوشمندسازی پایش سوخت نیروگاه‌ها برای مقابله با قاچاق

رئیس پژوهشگاه نیرو در پاسخ به پرسشی درباره ظرفیت فناوری برای جلوگیری از قاچاق سوخت مایع در نیروگاه‌ها گفت: ظرفیت‌های لازم برای طراحی و اجرای طرح‌های کنترل و پایش مسیر انتقال سوخت در پژوهشگاه نیرو وجود دارد و می‌توان از فناوری‌هایی مانند سامانه پایش مصرف نیروگاهی در این زمینه استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه ثبت آمار ورود و خروج سوخت نیروگاه‌ها در گذشته به‌صورت دستی انجام می‌شد، افزود: در حال حاضر ارتباطاتی با شرکت برق حرارتی و پلیس امنیت ملی برقرار شده است تا اقدامات مؤثرتری برای کنترل و نظارت بر این فرآیند انجام شود.

دودابی‌نژاد استفاده از هوش مصنوعی را یکی از ظرفیت‌های قابل پیگیری برای هوشمندسازی نظارت بر ورود، خروج و مصرف سوخت نیروگاه‌ها دانست و اظهار کرد: با توسعه این سامانه‌ها می‌توان امکان کنترل دقیق‌تر مسیر انتقال و مصرف سوخت را فراهم کرد.

تکمیل آزمایشگاه خودروهای برقی و ذخیره‌سازها

رئیس پژوهشگاه نیرو در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه حمل‌ونقل برقی در کشور گفت: گسترش این حوزه صرفاً به تأمین خودروهای برقی محدود نمی‌شود و نیازمند توسعه هم‌زمان زیرساخت‌های فنی و غیرفنی و همچنین هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است.

وی از احداث آزمایشگاه تخصصی خودروهای برقی و زیرساخت‌های مرتبط در پژوهشگاه نیرو خبر داد و افزود: این مرکز طی ماه‌های آینده به بهره‌برداری می‌رسد و با راه‌اندازی آن، امکان آزمایش و ارزیابی ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی در داخل کشور فراهم خواهد شد.

دودابی‌نژاد درباره ذخیره‌سازهای انرژی نیز گفت: تدوین استاندارد اتصال ذخیره‌سازها به شبکه برق و راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی این تجهیزات در داخل کشور در دست اجراست تا امکان آزمایش و ارزیابی این تجهیزات در داخل فراهم شود.

ظرفیت محدود آزمایشگاه‌های پنل خورشیدی در کشور

وی در تشریح برنامه‌های پژوهشگاه نیرو در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر با اشاره به زیرساخت‌های آزمایشگاهی پنل‌های خورشیدی گفت: در حال حاضر یک آزمایشگاه برای آزمایش صفحات خورشیدی در کشور وجود دارد و آزمایشگاه دوم نیز در دست تکمیل است که طی ماه‌های آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس پژوهشگاه نیرو با تأکید بر اینکه ظرفیت آزمایشگاهی موجود پاسخگوی نیاز کشور در این حوزه نیست، درباره تولید داخلی صفحات خورشیدی اظهار کرد: توصیه ما در این زمینه، تولید مشترک با شرکت‌های بزرگ است تا بتوان به تولیدی اقتصادی و پایدار دست یافت.

توربین بادی کاملاً ایرانی به مرحله نصب رسید

دودابی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه فناوری توربین‌های بادی در کشور گفت: توربین بادی که اخیراً در کشور نصب شده، به‌طور کامل در داخل طراحی، ساخته و نصب شده است.

وی با بیان اینکه امکان بومی‌سازی فناوری توربین‌های بادی در کشور وجود دارد، تأکید کرد: تحقق این ظرفیت مستلزم آن است که تولید این تجهیزات از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد و بتواند با نمونه‌های خارجی رقابت کند.

رئیس پژوهشگاه نیرو همچنین با اشاره به ظرفیت تونل بادی موجود در شرق کشور، توسعه فناوری و تولید داخلی توربین‌های بادی را فرصتی برای افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر و گسترش تجارت این تجهیزات با سایر کشورها دانست.