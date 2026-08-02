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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

دستگیری سارق حرفه‌ای ویلا باغ‌ها و منازل در اندیمشک

دستگیری سارق حرفه‌ای ویلا باغ‌ها و منازل در اندیمشک

اهواز ـ فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک از دستگیری سارق حرفه‌ای ویلاباغ‌ها و منازل با ۳ فقره سرقت توسط ماموران پاسگاه انتظامی بابک این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید شمس اله موسوی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از ویلاباغ‌ها و منازل در شهر آزادی اندیمشک، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی پاسگاه بابک قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی، هویت یک سارق حرفه‌ای را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، او را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی اندیمشک با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیس به سه فقره سرقت از ویلاباغ‌ها و منازل اعتراف کرد، گفت: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، تجهیز منازل و ویلاباغ‌ها به تجهیزات حفاظتی و اطلاع‌رسانی سریع موارد مشکوک از طریق سامانه ۱۱۰، پلیس را در پیشگیری از وقوع سرقت یاری کنند.

کد مطلب 6906159

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