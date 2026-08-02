به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید شمس اله موسوی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از ویلاباغها و منازل در شهر آزادی اندیمشک، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی پاسگاه بابک قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی، هویت یک سارق حرفهای را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، او را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی اندیمشک با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیس به سه فقره سرقت از ویلاباغها و منازل اعتراف کرد، گفت: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
وی از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، تجهیز منازل و ویلاباغها به تجهیزات حفاظتی و اطلاعرسانی سریع موارد مشکوک از طریق سامانه ۱۱۰، پلیس را در پیشگیری از وقوع سرقت یاری کنند.
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