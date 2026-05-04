عامل سرقت طلای ۱۰ میلیاردی در فلاورجان دستگیر شد

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری عامل یک فقره سرقت منزل در این شهرستان اظهار کرد: در پی وقوع این سرقت که شامل طلاجات بود، شناسایی و دستگیری متهم اصلی این ماجرا بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی فلاورجان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات تخصصی، بهرهگیری از منابع اطلاعاتی و بررسیهای میدانی، توانستند هویت یکی از سارقان حرفهای را شناسایی و تحت رصد اطلاعاتی قرار دهند.
سرهنگ هادیان ادامه داد: پس از دریافت اطلاعات دقیق، مشخص شد که متهم قصد دارد طلاجات مسروقه را برای فروش به یکی از شهرستانهای همجوار منتقل کند. به همین سبب، با هماهنگی مقام قضایی، عملیات پلیس برای دستگیری وی آغاز شد.
فرمانده انتظامی فلاورجان تصریح کرد: مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی و اجرای عملیاتی غافلگیرانه موفق شدند متهم را در هنگام تلاش برای فروش اموال مسروقه دستگیر و وی را به همراه طلاجات کشفشده به مقر انتظامی منتقل کنند.
وی ضمن اشاره به اقلام کشفشده بیان کرد: در بازرسیهای انجامشده مقدار چشمگیری طلاجات شامل دستبند، انگشتر و پلاک طلا کشف شد که طبق نظر کارشناسان، ارزش آنها بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: اموال کشفشده پس از شناسایی، به مالباخته تحویل شده و متهم در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی اعتراف کرده است.
هادیان با تأکید بر عزم جدی پلیس برای حفظ امنیت شهروندان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد. وی افزود: پلیس با هرگونه رفتار مجرمانه که امنیت و آرامش عمومی را تهدید کند، برخورد قاطع خواهد داشت.
