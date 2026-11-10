به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی روز ۱۹ آبان ماه در مراسم افتتاح و بهره‌برداری از سه پروژه بزرگ طرح‌های گرمسیری و نوسود در استان کرمانشاه، با قدردانی از تلاش مدیران، مهندسان، کارکنان و کارگران مشارکت‌کننده در اجرای این طرح‌ها، اظهار کرد: طرح گرمسیری یکی از افتخارآمیزترین اقدامات انجام‌شده در کشور است که به برکت تلاش جوانان این سرزمین و همت متخصصان ایرانی به ثمر رسیده و آثار و برکات آن در بخش‌های مختلف نمایان شده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره افرادی که در مسیر اجرای این پروژه‌ها جان خود را از دست داده یا مجروح شده‌اند، افزود: اجرای چنین طرح‌های بزرگی حاصل تلاش و فداکاری افراد بسیاری است که در مراحل مختلف برای تحقق این اهداف زحمت کشیده‌اند. باید قدردان تلاش همه کسانی باشیم که در این مسیر از جان و سلامت خود مایه گذاشتند و با اقدامات خود، اثری ماندگار در توسعه کشور بر جای گذاشتند.

وزیر نیرو با اشاره به پیشرفت‌های صنعت آب و برق کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: ظرفیت تولید برق کشور در ابتدای انقلاب حدود 7 هزار مگاوات بود، اما اکنون این ظرفیت چند قدم تا رسیدن به ظرفیت ۱۱۰ هزار مگاوات فاصله دارد. این تحول در شرایطی رقم خورده که جمعیت کشور نیز در همین مدت حدود ۲.۵ برابر شده است اما رشد ظرفیت صنعت برق به رکورد حدود 14 برابری رسیده است. .

علی‌آبادی این دستاوردها را حاصل سال‌ها تلاش متخصصان و فعالان صنعت آب و برق دانست و خاطرنشان کرد: این صنعت ظرفیت‌های فنی و تخصصی قابل توجهی دارد و نیروهای انسانی آن در طول سال‌های گذشته شایستگی و توانمندی خود را در اجرای پروژه‌های بزرگ به اثبات رسانده‌اند؛ با این حال، برای حفظ و تداوم این دستاوردها باید به اصلاح ساختار اقتصادی صنعت نیز توجه جدی داشته باشیم.

ضرورت ایجاد اقتصاد پایدار در صنعت آب و برق

وی با تأکید بر اینکه اجرای پروژه‌های زیرساختی به‌تنهایی برای تضمین توسعه پایدار کافی نیست، گفت: اقداماتی که تاکنون در صنعت آب و برق انجام شده، ارزشمند و مؤثر بوده است، اما برای تداوم این مسیر باید شرایطی فراهم شود که این صنعت بتواند به‌صورت پایدار و خودگردان فعالیت کند و منابع مالی مورد نیاز خود را از مسیرهای اقتصادی تأمین کند.

وزیر نیرو جذب سرمایه‌گذاری را یکی از الزامات تحقق این هدف برشمرد و افزود: باید فضای کسب‌وکار را به اندازه‌ای جذاب و مناسب فراهم کنیم که بخش خصوصی با اطمینان و انگیزه وارد صنعت آب و برق شود. زمانی می‌توانیم خود را در این مسیر موفق بدانیم که سرمایه‌گذاران برای حضور در این صنعت و اجرای پروژه‌های جدید تمایل داشته باشند.

علی‌آبادی با اشاره به آثار اجرای طرح گرمسیری در استان کرمانشاه نیز اظهار کرد: گزارش‌های ارائه‌شده از سوی استاندار درباره دستاوردهای این طرح نشان‌دهنده اهمیت اجرای پروژه‌های بزرگ آبی در توسعه منطقه است. اگر این زیرساخت‌ها ایجاد نمی‌شد، دستیابی به چنین ظرفیت‌هایی در تولید محصولات کشاورزی، از جمله گندم، امکان‌پذیر نبود.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از دستاوردهای حاصل‌شده و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ایجادشده، ادامه داد: باید ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده، تلاش کنیم این ظرفیت‌ها بیش از گذشته فعال شوند و با برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های تکمیلی، زمینه توسعه و آبادانی مناطق مختلف کشور فراهم شود.

بارش‌های اخیر فرصتی برای تقویت منابع آبی و تولید انرژی

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بارش‌های مناسب روزهای اخیر در کشور اظهار کرد: در این مدت بارش‌های خوبی دریافت کرده‌ایم و برآوردهای اولیه نشان می‌دهد حجم آب حاصل از این بارش‌ها تاکنون حدود یک میلیارد مترمکعب بوده است؛ البته آمارها هنوز نهایی نشده و با توجه به تداوم دریافت اطلاعات، پس از بررسی‌های دقیق‌تر می‌توان درباره میزان قطعی آن اظهارنظر کرد.

علی‌آبادی با اشاره به ارزش منابع آبی حاصل از بارش‌ها در بخش تولید برق‌آبی افزود: حجم آب ورودی به سدهای برق‌آبی، علاوه بر تقویت ذخایر آبی کشور، از ظرفیت قابل توجهی برای تولید انرژی برخوردار است اما لازم است میزان انرژی قابل استحصال از این منابع نیز به‌صورت دقیق محاسبه شود.

وی در ادامه با اشاره به محدودیت‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، توانمندی‌های صنعت آب و برق را حاصل اراده و تلاش متخصصان ایرانی دانست و گفت: با وجود دشواری‌ها و محدودیت‌های متعدد، کشور توانسته است مسیر توسعه را ادامه دهد و زیرساخت‌های حیاتی خود را حفظ کند. پیشرفت‌های حاصل‌شده در حوزه انرژی و توانایی متخصصان ایرانی در اجرای پروژه‌های بزرگ، نشان‌دهنده ظرفیت بالای نیروی انسانی کشور است.

وزیر نیرو با تأکید بر اینکه اراده ملی و اتکا به توان داخلی می‌تواند زمینه‌ساز تحقق اهداف بزرگ باشد، خاطرنشان کرد: پروژه‌های بسیاری برای توسعه کشور پیش رو داریم و باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود و تداوم تلاش‌ها، مسیر پیشرفت و آبادانی ایران را دنبال کنیم.

افزایش ظرفیت انتقال آب با افتتاح سامانه کردی‌قاسمان

داریوش فرحبخش، مجری طرح‌های نوسود و گرمسیری شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب‌نیرو)، در آیین افتتاح و بهره‌برداری از سامانه‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی مناطق گرمسیری استان کرمانشاه که امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در محل ساختمان مرکزی آب و نیرو، با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان کشوری و استانی، از بهره‌برداری سه پروژه مهم زیرساختی در حوزه تأمین آب و توسعه کشاورزی غرب کشور خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های نوسود و گرمسیری در توسعه زیرساخت‌های مناطق مرزی اظهار داشت: بهره‌برداری از این پروژه‌ها، گامی دیگر در مسیر استفاده هدفمند از منابع آب و خاک و فراهم‌سازی زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی در استان کرمانشاه است.

فرح بخش با تشریح نخستین پروژه افتتاح‌شده گفت: با بهره‌برداری از سامانه انتقال آب کردی‌قاسمان، سالانه ۴۱ میلیون مترمکعب به ظرفیت انتقال آب طرح نوسود افزوده می‌شود.

وی افزود: این سامانه با احداث بند کردی‌قاسمان، کانال انتقال آب و تونلی به طول ۹۰۰ متر، امکان مهار، هدایت و انتقال هدفمند منابع آبی منطقه را فراهم کرده و نقش مهمی در تکمیل ظرفیت‌های طرح نوسود خواهد داشت.

مجری طرح‌های نوسود و گرمسیری با اشاره به دیگر سامانه‌های مرتبط با این طرح تصریح کرد: در کنار کردی‌قاسمان، سه رودخانه تقاطعی دیگر شامل مره خیل، لیله و زمکان نیز در برنامه اجرایی قرار دارند که عملیات اجرایی سامانه لیله به پایان رسیده و آماده بهره‌برداری است. همچنین پروژه زمکان با پیشرفت فیزیکی حدود ۸۷ درصد در حال اجراست.

وی ارزش روز پروژه سامانه کردی‌قاسمان را بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: انتقال آب از این سامانه به اراضی پایین‌دست و مناطق تحت پوشش طرح گرمسیری، زمینه افزایش تولیدات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در منطقه را فراهم خواهد کرد.

توسعه شبکه‌های آبیاری و افزایش اراضی تحت پوشش به ۲۲ هزار هکتار

فرح بخش در تشریح دومین پروژه اظهار داشت: در ادامه اجرای طرح گرمسیری، شبکه‌های مدرن آبیاری و زهکشی در حدود پنج هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی دشت‌های بشیوه، قلعه‌شاهین و جگرلوی جنوبی در منطقه سرپل‌ذهاب، به همراه تأسیسات پمپاژ و زیرساخت‌های برق‌رسانی مرتبط، به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۱۷ هزار و ۲۰۰ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی در پنج دشت از قطعه نخست طرح گرمسیری استان کرمانشاه تکمیل شده و در حال بهره‌برداری است. با احتساب اراضی جدید، مجموع سطح تحت پوشش این طرح در استان به حدود ۲۲ هزار و ۳۰۰ هکتار افزایش می‌یابد.

مجری طرح‌های نوسود و گرمسیری ارزش روز سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای شبکه‌های جدید آبیاری، ایستگاه‌های پمپاژ، پست‌ها و خطوط انتقال برق مرتبط را بیش از هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد.

تأمین آب سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی زاگرس

فرح بخش در ادامه به سومین پروژه اشاره کرد و گفت: با احداث سازه آبگیر در پایین‌دست آب‌پخش بازی‌دراز و برداشت آب از سامانه خط لوله قطعه دوم طرح گرمسیری، امکان تأمین آب موردنیاز حدود سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی ناحیه عمرانی زاگرس فراهم خواهد شد.

مجری طرح‌های نوسود و گرمسیری در پایان با قدردانی از حمایت‌های وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت آب و نیرو و تلاش مجموعه مشاوران، پیمانکاران، مدیران و عوامل اجرایی پروژه‌ها، ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول، بخش‌های باقی‌مانده این طرح‌های بزرگ نیز تکمیل شود و مردم مناطق غربی کشور از منافع اقتصادی و توسعه‌ای آن بهره‌مند شوند.

جهش تولید کشاورزی کرمانشاه با اجرای طرح گرمسیری؛ تولید چغندرقند ۵ برابر شد

منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در آیین افتتاح و بهره‌برداری از سامانه‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی مناطق گرمسیری استان کرمانشاه، با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران صنعت آب کشور، طرح بزرگ گرمسیری را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی و تحول‌آفرین غرب کشور توصیف کرد

در ادامه این مراسم استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش راهبردی طرح بزرگ گرمسیری در تحول کشاورزی غرب کشور گفت: تولید چغندرقند استان از ۳۰۰ هزار تن به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن افزایش یافته و کرمانشاه با تولید سالانه ۵.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی، به یکی از استان‌های اثرگذار در تأمین امنیت غذایی کشور تبدیل شده است.

حبیبی با قدردانی از تلاش‌های وزارت نیرو، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و مجموعه پیمانکاران و متخصصان مشارکت‌کننده در این طرح افزود: توسعه زیرساخت‌های آبی در مناطق مرزی، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، زمینه تقویت اشتغال، بهبود معیشت و تثبیت جمعیت در این مناطق را فراهم می‌کند.

ارتقای جایگاه کرمانشاه به رتبه چهارم تولید محصولات کشاورزی با بهره‌برداری از طرح گرمسیری

استاندار کرمانشاه با تشریح دستاوردهای بخش کشاورزی استان گفت: کرمانشاه تا سال ۱۴۰۳ در جایگاه ششم تولید محصولات کشاورزی کشور قرار داشت، اما طی دو سال گذشته و هم‌زمان با توسعه اراضی تحت پوشش طرح‌های آبی، با دو پله ارتقا به رتبه چهارم کشور رسیده است.

حبیبی با تأکید بر نقش طرح گرمسیری در این تحولات تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از افزایش تولید و ارتقای جایگاه کشاورزی استان، حاصل توسعه شبکه‌های آبیاری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایجادشده در این طرح بزرگ است.

ضرورت تأمین آب شرب و ایجاد ساختار مستقل مدیریت طرح گرمسیری

استاندار کرمانشاه در ادامه، تأمین آب شرب شهرستان‌های گیلانغرب، قصرشیرین و سرپل‌ذهاب از ظرفیت سامانه گرمسیری را از دیگر مطالبات مهم استان عنوان کرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت ایجاد ساختار مدیریتی متناسب با گستردگی طرح گرمسیری اظهار داشت: مدیریت چنین مجموعه عظیمی با توجه به وسعت شبکه‌ها، تأسیسات و نقش آن در تولید کشاورزی، نیازمند ساختاری تخصصی و کارآمد است.