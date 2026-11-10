به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری سه سارق شدند.

وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیری از اموال مسروقه شامل میلگرد، سیم برق، شیرآلات و دیگر تجهیزات ساختمانی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دلفان ادامه داد: متهمان در جریان تحقیقات پلیسی به هفت فقره سرقت از مشاعات ساختمان‌های نیمه‌کاره در سطح شهرستان اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

بازوند در پایان از شهروندان خواست با رعایت هشدارهای انتظامی و توصیه‌های پیشگیرانه، در نگهداری از مصالح و تجهیزات ساختمانی دقت بیشتری داشته باشند و هرگونه مورد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.