به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO)، لندن امروز سه شنبه از وقوع یک حادثه امنیتی در ۱۹ مایل دریایی شمال شرقی لیما، واقع در عمان خبر داد.

بر اساس اعلام این وبگاه، اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد: گزارشی از حادثه‌ای در ۱۹ مایل دریایی شمال شرقی لیما در عمان دریافت کردیم. ناخدای یک نفتکش گزارش داد که مورد اصابت یک پرتابه ناشناخته قرار گرفته است. خدمه در سلامت هستند و هیچ گونه تأثیر زیست‌محیطی گزارش نشده است. ناخدا در اولین ساعات بامداد ارزیابی خسارت را انجام خواهد داد.

بیانیه مذکور اضافه می کند: به کشتی‌ها توصیه می‌شود با احتیاط عبور کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به این نهاد گزارش دهند. موضوع در حال بررسی است.

تا کنون اطلاعات و اخبار بیشتری در این خصوص مخابره نشده است.