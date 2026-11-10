به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس کردیان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تاکید استاندار همدان بر توسعه شهرک‌های تخصصی محصولات کشاورزی اظهار کرد: در راستای توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش ارزش افزوده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش کشاورزی ساخت شهرک تخصصی انگور در روستای «زیرابیه» شهرستان ملایر در زمینی به مساحت ۱۶ هکتار در حال پیگیری است.

وی با اعلام اینکه آب مورد نیاز این شهرک تامین شده و طرح اولیه نیز به منظور طی مراحل صدور پروانه تاسیس تهیه شده است، افزود: براساس طرح پیش‌بینی شده این شهرک شامل ۱۲ قطعه واحد گلخانه‌ای خواهد بود که با استفاده از ارقام مختلف انگور پرمحصول و باکیفیت امکان تولید این محصول را در خارج از فصل معمول برداشت فراهم می‌کنند.

مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی استان همدان با اشاره به ویژگی‌های بارز این طرح در زمینه مدیریت مصرف آب بیان کرد: دوره تولید در این شهرک حدود چهار ماه، از ابتدای آذر تا ابتدای اردیبهشت‌ماه خواهد بود و در سایر ماه‌های سال مصرف آب برای تولید محصول انجام نمی‌شود؛ شیوه‌ای که نقش موثری در مدیریت منابع آبی و افزایش بهره‌وری مصرف آب دارد.

وی با بیان اینکه تولید انگور در فصل غیر زراعی از مزیت‌های مهم این شهرک است، گفت: با توجه به تقاضای بازار برای محصول انگور در آستانه شب عید، تولید و عرضه محصول در این مقطع زمانی می‌تواند فرصت مناسبی برای بازار رسانی به موقع، افزایش قدرت رقابت و کسب درآمد بیشتر برای تولیدکنندگان فراهم کند.

کردیان میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای اجرای این شهرک را حدود یک همت عنوان کرد و افزود: برآوردها نشان می‌دهد درآمد سالانه این مجموعه می‌تواند به ۴.۵ همت برسد و این طرح زمینه اشتغال مستقیم برای ۳۶ نفر و غیرمستقیم برای ۱۵۰ نفر را فراهم خواهد کرد.

وی در پایان تاکید کرد: توسعه شهرک‌های تخصصی محصولات کشاورزی با هدف مدیریت بهینه منابع آب، تکمیل زنجیره تولید، افزایش بهره‌وری، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و عرضه محصولات باکیفیت متناسب با نیاز بازار با جدیت دنبال می‌شود.