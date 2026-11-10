به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس کنست رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به درخواست ۶۷ نماینده، سه‌ شنبه آینده را به‌عنوان موعد رأی‌ گیری برای انتخاب رئیس جدید کنست تعیین کرده‌ است.

نشست افتتاحیه دور بیست و ششم کنست رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه برگزار شد.

احزاب مخالف بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که بر سر معرفی ماتان کاهانا، وزیر پیشین به‌ عنوان رئیس جدید کنست و آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» به‌ عنوان رئیس کمیته امور خارجی و امنیت پارلمان به توافق رسیده‌اند.

رسانه های رژیم صهیونیستی تصاویری از این جلسه پخش کردند که در آن «نفتالی بنت» نخست وزیر پیشین رژیم اشغالگر هنگام سخنرانی بنیامین نتانیاهو، سخنان وی را قطع کرد و در ادامه ساره نتانیاهو هم برای حمایت از همسرش، بنت را مورد حمله لفظی قرار داد.