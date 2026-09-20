راننده متواری و تحت تعقیب قضایی در کوهدشت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وصول احکام قضایی مبنی بر تحت تعقیب بودن فردی به اتهام بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به فوت نوجوان ۱۳ ساله در یکی از روستاهای شهرستان کوهدشت و متواری شدن وی از محل حادثه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: این حادثه در روز پیاده‌روی اربعین حسینی رخ داده بود و متهم پس از وقوع حادثه از محل متواری شده بود.

شناسایی مخفیگاه متهم با اقدامات اطلاعاتی

فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۱ با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شدند.

امانی تصریح کرد: مأموران پس از شناسایی محل اختفای متهم، در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند.

توقیف پژو ۴۰۵ متهم

وی با اشاره به ادامه عملیات مأموران گفت: در جریان این عملیات، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ متعلق به متهم نیز توقیف و به پارکینگ انتظامی منتقل شد.

معرفی متهم به مراجع قضایی

فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضایی، خاطرنشان کرد: اقدامات قانونی در خصوص این پرونده انجام شده و متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

امانی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.