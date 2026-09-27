به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا بنام روز یکشنبه اظهار کرد: علاقهمندان و فعالان حوزه جوانی جمعیت تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند با ثبتنام و ارائه مستندات در این رویداد ملی شرکت کنند.
وی افزود: این رویداد با هدف شناسایی و معرفی تجربههای موفق و فعالیتهای مؤثر در حوزه جوانی جمعیت برگزار میشود.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی گفت: چهارمین جایزه ملی جوانی جمعیت در هفت بخش شامل رسانهها، سازمانهای مردمنهاد، دستگاههای اجرایی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان و خانوادهها برگزار خواهد شد.
بنام ادامه داد: متقاضیان میتوانند با توجه به حوزه فعالیت خود در بخش مربوط ثبتنام کرده و مدارک و مستندات لازم را ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: علاقهمندان برای ثبتنام در این رویداد میتوانند به سامانه smj.iripo.ir مراجعه کنند.
بنام گفت: برگزاری این رویداد فرصتی برای معرفی فعالیتها و تجربههای موفق در حوزه جوانی جمعیت و استفاده از ظرفیت دستگاهها، نخبگان، خانوادهها و رسانههاست.
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