۳ طرح پژوهشی در جهاد دانشگاهی سمنان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شاهب ظهر یکشنبه در پایان دیدار خود با مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان، و مشاور امور اجتماعی استاندار سمنان در جمع خبرنگاران اعلام کرد: سه طرح پژوهشی با همکاری دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری سمنان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه این سه طرح پژوهشی غالباً در حوزه اجتماعی و فرهنگی هستند و با همکاری، مشاوره و راهبری خوب جهاد دانشگاهی استان سمنان اجرا خواهد شد، افزود: این سه طرح پژوهشی شامل نقشه دارایی‌های اجتماعی استان سمنان با هدف تدوین و ترسیم اطلس کاملی از ظرفیت‌های اجتماعی استان سمنان، راه اندازی مرکز مشاوره و توان افزایی تشکل‌ها و نهادهای مدنی استان و همچنین ترسیم مدل جامع مدیریت تعامل با رسانه‌ها در حوزه فرهنگی و اجتماعی استان سمنان است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جهاد دانشگاهی استان سمنان گفت: جهاد دانشگاهی استان به عنوان مرکز موفق پژوهشی و آموزشی در استان به شمار می‌آید و انشاالله از ظرفیت‌های بالای این مجموعه انقلابی در اجرای طرح‌های پژوهشی و فرهنگی در حوزه اجتماعی بهره خواهیم برد.

شاهب ادامه داد: در این نشست از آمادگی این نهاد برای همکاری کامل با دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی و رسانه‌ای در استان سمنان خبر داد و گفت: جهاد دانشگاهی استان از تمام پتانسیل و توانمندی خود برای انجام مطالعات لازم، تدوین شیوه نامه اجرایی و اقدام پژوهشی مورد نیاز استفاده خواهد کرد.

وی افزود: این سه طرح پژوهشی شامل نقشه دارایی‌های اجتماعی استان سمنان، راه اندازی مرکز مشاوره و توان افزایی تشکل‌ها و نهادهای مدنی استان و همچنین ترسیم مدل جامع مدیریت تعامل با رسانه‌ها غالباً در حوزه اجتماعی و فرهنگی هستند و با همکاری، مشاوره و راهبری خوب جهاد دانشگاهی استان سمنان اجرا خواهد شد.

علی منصفی راد رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان ادامه داد: طی یکسال گذشته بیش از ۱۶ طرح پژوهشی انجام و ده‌ها تفاهم نامه همکاری مشترک با دستگاه‌های اجرایی استان منعقد و اجرایی شده است که بسیاری از آنها جهت کمک به چرخه توسعه و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوده است.