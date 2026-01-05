به گزارش خبرنگار مهر، «محله‌محور» طرحی است که در آن امور محلات به مردم ساکن آن محله واگذار می‌شود، مردمی که از نزدیک مسائل محلات را لمس و درک کرده و خودشان با مشارکت در مدیریت محله تلاش می‌کنند تا مسائل و مشکلات را برطرف سازند.

طرح «محله‌محور» می‌کوشد تا مشارکت مردم در حل مسائل و مشکلات محلات را برانگیزد و امور به دست مردم و نه حاکمیت، رفع و رجوع شود در مقابل اما دولت هم تلاش می‌کند تا شرایط را برای حل مسائل محلات تسهیلگری کند.

طرح «محله‌محور» همچنین به دنبال تقویت مشارکت‌های مردمی و واگذاری امور به دست مردم است زیرا اطلاعی که مردم از مسائل محلات دارند به مراتب بیشتر از حاکمیت است.

طرحی با مشارکت مردم

مهدی شاهب مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه اجرای طرح محله محوری با مشارکت مردم در سمنان در دست اجرا است، تاکید کرد: در این طرح مردم با مشارکت خودشان در خصوص مشکلات محل تصمیم‌گیری و اقدام می‌کنند.

شاهب با بیان اینکه سیاست مدیریت محله محوری تاکید بر حضور مردم در رفع مشکلات دارد و نه حاکمیت است و این طرح در سراسر استان سمنان در دست اجرا قرار دارد ادامه داد: یکی از محورهای این طرح هماهنگی یکپارچگی جلسات و کارگروه‌ها و قرارگاه‌هایی که چه در سطح استانی و چه شهرستانی در خصوص مدیریت محله محور کار می‌کنند، محسوب می‌شود.

وی افزود: مدیریت محله محور در چهار سطح اقدام می‌شود که نخستین آنها سطح محلات است سپس مدیریت محله محوری را در شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران خواهیم داشت سطح سوم و چهارم استانی هستند که شامل شورای راهبردی و کمیته اقدام خواهد شد

ساماندهی و هدفگذاری برای اجرای طرح

مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان همچنین با بیان اینکه در طرح محله محور هر محله یک مدیر را خواهد داشت که مسئولیت هماهنگی اقدامات را بر عهده دارد، تاکید کرد: هدف این طرح نیز رفع مشکلات محله با مشارکت مردم محسوب می‌شود.

شاهب با بیان اینکه جلسه شورای مدیریت محله محور با هدف برگزاری هر چه بهتر این طرح هفته گذشته در استانداری سمنان برگزار شد، گفت: در استان سمنان مقرر شده طرح مدیریت محله محور در قالب یک شبکه اجرایی شود که در درون آن چهار سطحی که در بالا بیان شد یعنی محله محوری، شهرستانی، کمیته اجرا و شورای راهبردی گنجانده می‌شود.

وی با بیان اینکه سازمان‌های مردم نهاد و اساساً تشکل‌های مردمی بازوان این طرح در محلات استان سمنان خواهند بود، ابراز کرد: این طرح قرار است در ۳۳۶ محله استان سمنان به اجرا در بیاید و هدف آن هم حل مسائل و مشکلات محلات به دست مردم است.

مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان ضمن بیان اینکه تشکیل شورای راهبردی محله محوری یکی از اقداماتی است که استاندار سمنان نیز بر آن تاکید داشته است، ابراز کرد: تلاش داریم تا با هم افزایی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی و خدماتی عضو، نسبت به اجرای طرح مدیریت محله محور اقدام کنیم.