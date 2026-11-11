به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر عربی، بعد از ظهر چهارشنبه ، درجمع خبرنگاران ، از دستگیری سه سارق سابقه‌دار محتویات خودرو و موتورسیکلت در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با سرقت و شناسایی سارقان، مأموران پلیس آگاهی پیشوا با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، شناسایی عاملان سرقت را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی پیشوا افزود: مأموران در عملیاتی غافلگیرانه موفق به شناسایی و دستگیری سه سارق سابقه‌دار شدند که در جریان تحقیقات به پنج فقره سرقت محتویات خودرو و موتورسیکلت اعتراف کردند.

عربی با اشاره به ارزش اموال کشف‌شده بیان کرد: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.