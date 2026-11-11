به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فروتن با اشاره به جزئیات ششمین دوره «جایزه قلم هگمتانه» اظهار کرد: در ششمین دوره جایزه قلم هگمتانه در مجموع ۳۲۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از ارزیابی و داوری در مرحله نهایی ۵ عنوان کتاب به عنوان آثار برگزیده و ۹ عنوان کتاب نیز به عنوان آثار شایسته تقدیر انتخاب شدند.

وی با اشاره به تقارن این رویداد با هفته کتاب افزود: در این دوره از هفته کتاب شعار سراسری «با کتاب گفتگو کنیم» به عنوان محور برنامه‌ها تعیین شده است که براساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری اجرایی خواهد شد.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در پایان زمان و مکان برگزاری آیین اختتامیه را اعلام کرد و گفت: ششمین دوره جایزه قلم هگمتانه دوشنبه ۲۵ آبان ماه جاری از ساعت ۱۰ صبح در سالن آمفی‌تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان برگزار می‌شود.