به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، شهرستان لارستان از روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه به مدت چهار روز میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس خواهد بود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پیکر مطهر این شهید والامقام در سفر خود به لارستان، میهمان مردم شهیدپرور بخش‌های بنارویه، بیرم، عمادشهر، بخش مرکزی و شهر لار خواهد بود.

این شهید گمنام در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۳ و ۱۴ آبان ماه نیز در تجمعات شبانه مردم شهر قدیم و شهر جدید لار حضور می‌یابد تا مردم مؤمن و ولایتمدار این منطقه با حضور در کنار پیکر مطهر این شهید، بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کنند.

همچنین پیکر مطهر این شهید در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، رأس ساعت ۲۳ در معراج شهدای گلزار شهدا حضور خواهد داشت و علاقه‌مندان می‌توانند برای ادای احترام به مقام شامخ شهیدان در این مراسم شرکت کنند.