خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: امروز دروازه قرآن شیراز، برخلاف روزهای معمول، میزبان کاروانی بود که مسافرانش از جنس خاک نبودند؛ مردانی که سال‌ها پیش برای دفاع از خاک و ناموس این سرزمین، جان خود را تقدیم کردند و اکنون پس از سال‌ها غربت، در آغوش مردم سرزمینشان آرام گرفته‌اند.

صبح امروز، ورودی تاریخی شهر شیراز به میعادگاه مردمی تبدیل شد که آمده بودند به استقبال ۲۰ مسافر آسمانی؛ شهدای گمنامی که اگرچه نام و نشانی از آنان در دست نیست، اما رد پای ایثار و فداکاری‌شان تا همیشه در حافظه این سرزمین باقی خواهد ماند.

فضای دروازه قرآن حال‌وهوایی متفاوت داشت؛ از چهره‌های اشک‌آلود مادران و پدران گرفته تا حضور نوجوانان و جوانانی که شاید سال‌های دفاع مقدس را ندیده باشند، اما با شنیدن نام شهید و شهادت، احساس تعلقی عمیق به این قهرمانان دارند. هر نگاه، هر شاخه گل و هر قدمی که برای استقبال از این پیکرهای مطهر برداشته می‌شد، حکایت از پیوندی ناگسستنی میان مردم و مردانی داشت که روزگاری بی‌هیچ چشم‌داشتی از جان خود گذشتند تا ایران بماند.

روایت مادرانه از بازگشت فرزندان قهرمان ایران

حضور اقشار مختلف مردم، به‌ویژه خانواده‌ها، بانوان و جوانان در مراسم استقبال از پیکر مطهر شهدای گمنام، جلوه‌ای از ارادت مردم شیراز به فرهنگ ایثار و شهادت بود. حاضران در این مراسم، بازگشت پیکر شهدا به میهن را یادآور فداکاری نسلی دانستند که برای حفظ استقلال و امنیت ایران از عزیزترین سرمایه خود گذشتند.

یکی از بانوان حاضر در مراسم با اشاره به احساس مادرانه خود نسبت به شهدای گمنام در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وقتی به این تابوت‌ها نگاه می‌کنم، احساس می‌کنم فرزندان خودمان به خانه بازگشته‌اند. شاید مادران این شهدا سال‌ها چشم‌انتظار بازگشت فرزندانشان بوده باشند، اما امروز همه مادران ایران این شهدا را فرزندان خود می‌دانند.

جوانان امروز، وامدار فداکاری شهدا

یکی از جوانان شرکت‌کننده در این مراسم نیز با بیان اینکه نسل امروز خود را مدیون فداکاری شهدا می‌داند به خبرنگار مهر گفت: ما دوران دفاع مقدس را تجربه نکرده‌ایم، اما امنیت و آرامش امروز کشور حاصل ایثار کسانی است که از جان خود گذشتند. حضور در چنین مراسمی فرصتی برای آشنایی بیشتر نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید پیمان با آرمان‌های شهداست.

همچنین یکی از پدرانی که به همراه خانواده خود در مراسم استقبال حضور یافته بود در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ شهادت به نسل جدید گفت: فرزندانمان باید بدانند امنیت و آرامش امروز کشور به‌سادگی به دست نیامده است و انسان‌هایی برای حفظ این سرزمین از جوانی و آرزوهای خود گذشتند و این چنین برنامه‌هایی می‌تواند فرصتی برای آشنایی ملموس‌تر کودکان و نوجوانان با ارزش‌های دفاع مقدس باشد.

امنیت امروز کشور مرهون ایستادگی شهداست

ابراهیم بیانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس در حاشیه مراسم استقبال از پیکر ۲۰ شهید گمنام در دروازه قرآن شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهدای عزیز دوران دفاع مقدس پس از گذشت بیش از سه دهه و در جریان عملیات تفحص، بار دیگر به آغوش میهن بازگشته‌اند و امروز شاهد حضور باشکوه و قدردان مردم در مراسم استقبال از این مسافران آسمانی هستیم.

وی با اشاره به چرایی استقبال گسترده مردم از شهدا افزود: مردم ایران همواره قدردان خادمان و فداکاران خود در عرصه‌های مختلف هستند و به‌خوبی می‌دانند اگر ایثار، جانبازی و ایستادگی شهدا در برابر دشمن نبود، خاک این سرزمین در معرض تجاوز و تعرض قرار می‌گرفت و امنیت و ناموس کشور با تهدید مواجه می‌شد.

بیانی ادامه داد: مردم امروز به میدان آمده‌اند تا از شهدایی قدردانی کنند که در دوران دفاع مقدس، با لبیک به فرمان امام خمینی(ره)، از کسب‌وکار، دانشگاه، زندگی و تمام تعلقات خود گذشتند و برای دفاع از میهن در جبهه‌های نبرد حضور یافتند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس با بیان اینکه شهدا برای دور کردن دشمن از مرزهای کشور از جان خود گذشتند، خاطرنشان کرد: این عزیزان با فداکاری و ایثار در مسیر دفاع از ایران اسلامی گام برداشتند و در این راه به مقام والای شهادت رسیدند.

بیانی در پایان ابراز امیدواری کرد که مردم و مسئولان همچنان در مسیر شهدا حرکت کنند و با پاسداشت آرمان‌ها و ارزش‌های آنان، قدردان فداکاری این قهرمانان باشند.

۲۰ شهید گمنام مهمان ۱۰ روزه مردم شهرستان‌های فارس می‌شوند

سردار سعید کوشکی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: امسال نیز توفیق میزبانی از پیکر مطهر ۲۰ شهید گمنام نصیب مردم استان فارس شده است؛ شهیدانی که در سال‌های سخت دفاع مقدس و در دوران حساس انقلاب اسلامی، برای دفاع از این سرزمین جان خود را فدا کردند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم رسمی استقبال از پیکر این شهدا در شیراز افزود: این شهیدان از امروز تا ۲۱ آبان‌ماه در شهرستان‌های مختلف استان حضور خواهند داشت تا مردم نقاط مختلف فارس فرصت زیارت و تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا را داشته باشند.

شهدای گمنام در موکب‌ها و تجمعات شبانه مردم فارس حضور می‌یابند

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان فارس ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است پیکر مطهر شهدا در موکب‌ها و تجمعات شبانه مردمی نیز حضور پیدا کند تا اقشار مختلف مردم بتوانند از این فرصت معنوی بهره بیشتری ببرند.

کوشکی با تشریح برنامه‌های پایانی میزبانی از شهدای گمنام گفت: پنجشنبه شب، ۲۱ آبان‌ماه، مراسم وداع با پیکر مطهر شهدا در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ(ع) برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: صبح روز جمعه، ۲۲ آبان‌ماه، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا از ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان شهدا به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار خواهد شد.