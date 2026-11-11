به گزارش خبرنگار مهر، رضا سعیدی، در شبکه خبر سیما گفت: سرعت سالمندی در ایران چند برابر دنیا است و دومین کشور در این زمینه هستیم.

وی، سن سالمندی را بالای ۶۰ سال دانست و افزود: سالمندی در کشور ما شتاب زیادی دارد و مسئولان باید مراقب باشند که غافلگیر نشوند.

سعیدی با اشاره به کشور ژاپن که درگیر سالمندی شده است، گفت: ۳۰ درصد جمعیت کشور ژاپن در مدت ۸۰ تا ۹۰ سال به سن سالمندی رسیده اند، در حالی که ما ظرف ۲۰ سال به ۳۰ درصد سالمندی خواهیم رسید.

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت تاکید کرد: قطعا نیازمند آمادگی بالایی از نظر زیرساخت ها هستیم که در دو دهه آینده غافلگیر نشویم.