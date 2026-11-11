به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فروزان، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در گردهمایی علما و روحانیون شهرستان قشم، با قدردانی از حضور و همراهی مسئولان و ائمه جمعه، بر اهمیت همدلی و اتحاد در مسیر عبور از مشکلات و تحقق اهداف توسعه‌ای تأکید کرد.



فرزوان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی قشم اظهار داشت: این جزیره از ثروت و مزیت‌های ارزشمندی برخوردار است که باید با برنامه‌ریزی صحیح، مشارکت مردم و استفاده از توان سرمایه‌گذاران، در مسیر توسعه تولید و ایجاد ثروت برای جامعه به کار گرفته شود.



وی با تأکید بر ضرورت نگاه آینده‌نگر به توسعه جزیره افزود: باید از همین امروز به فکر آینده باشیم تا نسل‌های بعد نیز از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ارزشمند این منطقه بهره‌مند شوند.



دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی 9 ماه گذشته در سازمان منطقه آزاد قشم، محمدرضا کلائی را مدیری اجرایی و میدانی و حاضر در میان مردم توصیف کرد و اظهار داشت: نیاز امروز کشور، مدیرانی است که با حضور در میدان، مسائل را دنبال کنند و برای حل مشکلات و پیشبرد امور اقدام عملی داشته باشند.



فروزان با اشاره به مطالبات مطرح‌شده درباره مشکلات آب و سایر نیازهای زیرساختی جزیره، از برگزاری جلسات و پیگیری این مسائل در تعامل با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم سخن گفت و بر اهمیت اجرای پروژه‌های راهبردی تأکید کرد.



وی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از مدیران و همراهی مجموعه‌های مختلف، نقش مشارکت عمومی و ظرفیت‌های رسانه‌ای را در تقویت فضای همکاری و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای مهم دانست.



مشاور رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مسئولان، مردم و فعالان اقتصادی، مشارکت سرمایه‌گذاران و استفاده از ظرفیت‌های مردمی را از الزامات توسعه قشم و ساختن آینده‌ای بهتر برای این جزیره عنوان کرد.