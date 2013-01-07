مردم جزیره قشم نباید تاوان ابهامات قانونی و دونگانگی مدیریتی را بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مومن آبادی ظهر دوشنبه در جمع مدیران منطقه آزاد قشم با گرامیداشت نهم دی ماه خلق این حماسه را نشان دهنده بصیرت و شعور بالای سیاسی ملت ایران دانست و بیان داشت: مردم کشور ما در هر مقطعی از تاریخ انقلاب که احساس کردند ارزش ها و موجودیت نظام هدف دشمن قرار گرفته در صحنه حضور حماسی داشته است.

مومن آبادی گفت: دشمنان داخلی و خارجی بدانند ملت ایران، این انقلاب را به راحتی به دست نیاورده که به راحتی آن را از دست بدهد، بلکه محکم پشتیبان نظام و رهبری آن هستند.

مشاور رییس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بر شفاف سازی برنامه ها و اهداف سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد.

وی بازنگری و به روز رسانی قراردادها در قشم را مورد اشاره قرار داد و گفت: از جمله مهمترین کار مدیران منطقه آزاد قشم بررسی قراردادها و نظارت موثر بر اجراء پروژه ها در این منطقه است.

مومن آبادی با بیان اینکه معتقد به سرمایه گذاری بخش خصوصی در این منطقه هستم، تصریح کرد: قشم ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی برای سرمایه گذاری دارد. اگر مکان یابی ها برای اجرای پروژه ها به درستی انجام شود، سرمایه گذاری ها سریعتر رقم می خورد ضمن اینکه به هیچ وجه نباید به کسی اجازه داد به بهانه سرمایه گذاری دست به احتکار زمین بزند.

به گفته وی تسریع در فراهم کردن شرایط سرمایه گذاری ، توسعه منطقه آزاد قشم را به دنبال خواهد داشت.

بازرس کل استان هرمزگان با تاکید بر مشارکت منطقه آزاد قشم در اجرای پروژه ها گفت: در اجرای پروژه ها باید منطقه آزاد به جای دریافت بهای زمین و مجوزها که دست سرمایه گذاران را خالی می کند، زمین و مجوز را به عنوان آورده خود لحاظ و با مردم مشارکت کند.

وی همچنین بر توسعه زیرساختهای جزیره قشم وحفاظت از طبیعت زیبا و بکر منطقه تاکید کرد.

مردم نباید تاوان ابهاماتی که در قانون و اجرای آن وجود دارد را بپردازند

این مسئول دو مدیریتی بودن و دوگانگی امور را یکی از مشکلات اساسی جزیره قشم عنوان کرد و افزود: مدیریت جزیره باید با مدیریت واحد و برابر قانون اعمال شود، همکاری و همدلی مدیران موجب پیشرفت و توسعه جزیره قشم و رضایت مندی مردم می شود.

مومن آبادی با تاکید برتلاش برای افزایش رضایت مندی مردم و محافظت توامان حق مردم و نظام خواستار تشکیل کمیسیونی برای تسریع در تعیین تکلیف و رفع مشکل اسناد اراضی ملکی مردم و ضرورت تمرکز بخشیدن برای صدور پروانه های بهره برداری ساختمانی شد.

وی با بیان اینکه مردم نباید تاوان ابهاماتی که در قانون و اجرای آن وجود دارد را بپردازند، از آمادگی اداره کل بازرسی استان برای پیگیری و رفع مشکلات مردم جزیره خبر داد.

وی همچنین با قدردانی از مدیرعامل منطقه آزاد قشم بخاطر توجه به مسائل فرهنگی به ویژه اختصاص زمین برای مصلی نماز قشم اظهار داشت: انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است و مدیران باید در کنار اجرای پروژه های مختلف عمرانی از حوزه فرهنگ نیز غافل نباشند.

در این جلسه حیدری پور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم گزارشی از مسائل ، مشکلات و اقدامات انجام شده در راستای توسعه این جزیره را به اطلاع مشاور رییس سازمان و بازرس کل استان رساند.

در ادامه مشاور رئیس سازمان و بازرس کل استان هرمزگان ضمن بازدید از بیمارستان در حال ساخت این جزیره در جریان مراحل اجرایی کار قرار گرفت.