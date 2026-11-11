به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی پنج‌طبقه در منطقه کیانمهر کرج با مصدومیت ۱۱ نفر همراه شد و آتش‌نشانان نیز ۳۷ نفر از ساکنان این ساختمان را به محل امن منتقل کردند.

جابر خوشگرد، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج اظهار کرد: این حادثه در طبقه دوم یک ساختمان ۲۰ واحدی در انتهای گلستان نهم کیانمهر رخ داد و پس از اعلام به سامانه ۱۲۵، نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۳۳، ۲۷، ۲۴ و ۱۴ به محل اعزام شدند.

وی افزود: دود ناشی از حریق به طبقات دیگر ساختمان سرایت کرده بود که آتش‌نشانان ضمن مهار آتش، اقدامات لازم برای تخلیه و ایمن‌سازی ساختمان را انجام دادند و ۳۷ نفر از ساکنان را به دلیل انتشار دود به محل امن منتقل کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی کرج گفت: این عملیات با حضور ۲۰ نیروی عملیاتی و استفاده از هفت دستگاه خودروی امدادی انجام شد.

در همین رابطه، احمد مهدوی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان البرز نیز اظهار کرد: در پی وقوع این حادثه در ساعت ۰۰:۳۴ بامداد ۲۰ آبان، تیم‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ با پنج دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۱۱ نفر شامل هشت زن و سه مرد مصدوم شدند که هشت نفر به‌صورت سرپایی در محل درمان و سه نفر دیگر پس از اقدامات اولیه درمانی و اکسیژن‌رسانی برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

مهدوی با تأکید بر رعایت اصول ایمنی، از شهروندان خواست وضعیت سیستم‌های برق و وسایل گرمایشی را بررسی کرده و از نگهداری مواد قابل اشتعال در محیط‌های مسکونی خودداری کنند.