به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری از ناحیه نوآوری شریف و شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه بازدید کرد و با فعالیت‌ها و دستاوردهای فناورانه این مجموعه‌ها آشنا شد.

در ادامه و در نشستی که در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد، مسعود تجریشی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، با تأکید بر نقش دانشگاه در امیدآفرینی و ترسیم آینده‌ای مبتنی بر علم و فناوری، به تشریح ظرفیت‌های علمی و فناورانه دانشگاه، محدودیت‌های زیرساختی و ضرورت اجرای طرح‌های توسعه‌ای پرداخت.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف در ادامه، جایگاه پهنه سیاهدشتک را در برنامه توسعه دانشگاه تبیین کرد. بر اساس این طرح، این پهنه بستری برای تحقق چشم‌انداز ۱۴۱۴ دانشگاه در حوزه‌هایی همچون پژوهش کاربردی، فناوری‌های نوین، تجاری‌سازی دستاوردهای علمی، توسعه ارتباط با صنعت و گسترش زیست‌بوم فناوری و نوآوری خواهد بود.

در بخش دیگری از این نشست، محمدرضا موحدی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، با تشریح نقشه راه توسعه پژوهش و فناوری، مسیر حرکت دانشگاه از تولید دانش تا توسعه فناوری، تجاری‌سازی و خلق ارزش اقتصادی و اجتماعی را تبیین کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های پارک علم و فناوری و ناحیه نوآوری شریف، نقش این مجموعه‌ها را در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه کسب‌وکارهای فناورانه و پاسخ‌گویی به نیازهای صنعت و جامعه تشریح کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری در ادامه این نشست با اشاره به جایگاه دانشگاه صنعتی شریف در پیشرفت علمی کشور، بر ضرورت حفظ و تقویت ظرفیت‌های دانشگاه و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای آن تأکید کرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با ارزیابی مثبت اقدامات دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری، زیرساخت‌های ایجادشده برای مشارکت بخش خصوصی، حمایت از جوانان تحصیل‌کرده و فعالیت‌های نوآورانه را ارزشمند دانست و بر ضرورت توسعه آن‌ها تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به مسائل حقوقی اراضی مورد بحث، بر لزوم رعایت اسناد و ضوابط قانونی در پیگیری موضوع تأکید کرد و یادآور شد که ضرورت توسعه زیرساخت‌های دانشگاه باید مستقل از مسائل و اختلافات مربوط به اراضی مورد توجه قرار گیرد.