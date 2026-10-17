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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

عامل انتشار تصاویر خصوصی دستگیر شد

عامل انتشار تصاویر خصوصی دستگیر شد

تبریز- رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی از دستگیری فردی که اقدام به انتشار تصاویر شخصی و خانوادگی یکی از شهروندان در شبکه اجتماعی اینستاگرام می نمود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر محمدجعفری عصر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: با مراجعه یکی از شهروندان و با عنوان اینکه فردی در اینستاگرام تصاویر خصوصی و خانوادگی وی را انتشار و موجب آبروریزی وی شده که شناسایی متهم در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفته و مشخص گردید متهم با استفاده از بستر شبکه‌های اجتماعی اقدام به انتشار تصاویر خصوصی شاکی کرده که با اقدامات فنی و دقیق وی شناسایی شد.

وی افزود: در یک عملیات هوشمند، متهم دستگیر و پس از مشاهده مستندات و گزارشات فنی پلیس، اتهامات وارده اعتراف و پس از سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل گردید.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی هشدار داد: کاربران فضای مجازی از واگذاری تصاویر و ‏فیلم‌های خصوصی به دیگران و همچنین عدم نگهداری آن‌ها در تلفن‌های همراه به سبب سوء استفاده‌های احتمالی به جد خودداری کنند همچنین به کسانی که شناخت کافی ندارند اعتماد نکرده و از بارگزاری تصاویر شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنند.

این مقام سایبری همچنین از هموطنان خواست: در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.

کد مطلب 6980605

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