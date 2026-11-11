به گزارش خبرگزاری مهر، حسن همتی فر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی با حضور در زندان مرکزی مشهد، وضعیت قضایی زندانیان را بررسی کرد.در جریان این بازدید، مسئولان قضایی ضمن دیدار مستقیم و چهره‌به‌چهره با زندانیان، درخواست‌های مطرح‌شده را بررسی کردند و دستورات لازم را برای پیگیری مشکلات و رسیدگی به پرونده‌های واجد شرایط صادر کردند.

همچنین با بررسی وضعیت قضایی زندانیان و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و ارفاقات قضایی، و همراهی خیرین در تأمین بخشی از بدهی‌ها و تعهدات مالی، زمینه آزادی ۵۰ نفر از زندانیان فراهم و امکان بازگشت آنان به آغوش خانواده‌هایشان مهیا شد.

بر اساس این گزارش، این بازدیدها در راستای نظارت میدانی بر وضعیت زندانیان، تسهیل دسترسی آنان به مسئولان قضایی، رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی و بهره‌مندی افراد واجد شرایط از ظرفیت‌های قانونی انجام می‌شود.