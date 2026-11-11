به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسن‌بکلو، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، در خصوص عملکرد شرکت‌های توزیع نیروی برق در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، اعلام کرد: تا پایان ۶ ماهه اول سال جاری، بیش از ۵۴ هزار نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۳۶۳۹ مگاوات به شبکه توزیع نیروی برق کشور متصل شده که بیشترین ظرفیت مربوط به استان‌های مرکزی، یزد، خراسان رضوی و استان تهران است.

بر این اساس، استان تهران با ظرفیت منصوبه ۲۲۲ مگاوات در جایگاه‌های برتر کشوری این حوزه جای گرفته است.

همچنین بر اساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان تهران تا پایان سال جاری به ۱۰۰۰ مگاوات، تا پایان سال ۱۴۰۶ به ۳۰۰۰ مگاوات و تا پایان سال ۱۴۰۷ به ۵۰۰۰ مگاوات خواهد رسید.