به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مبارکی ظهر چهارشنبه اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، طی هفت‌ماهه سالجاری یک میلیون و ۶۰۴ هزار و ۸۸۳ مسافر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای در قالب ۱۵۸ هزار و ۳۰۶ سفر در سطح استان جابه‌جا شده‌اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سیستان و بلوچستان، ادامه داد: همچنین از مجموع مسافران جابه‌جا شده، ۹۴۸ هزار و ۷۸۴ نفر معادل ۵۹ درصد به مقاصد درون‌استانی و ۶۵۶ هزار و ۹۹ نفر معادل ۴۱ درصد به مقاصد برون‌استانی سفر کرده‌اند.

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با اشاره به سهم شهرستان‌های استان در جابه‌جایی مسافران اظهار کرد: شهرستان زاهدان بیشترین سهم را در جابه‌جایی مسافران به خود اختصاص داده است و شهرستان‌های زابل، سراوان، خاش نیز به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مبارکی خاطرنشان کرد: توسعه و ارتقای خدمات حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای و تسهیل جابه‌جایی مسافران از جمله اولویت‌های این اداره‌کل در راستای پاسخگویی به نیازهای سفر شهروندان و ارتقای رضایتمندی کاربران جاده‌ای است.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، اظهار کرد: نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران از اولویت‌های مورد تأکید این اداره‌کل است.