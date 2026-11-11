محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری‌های رئیس زندان بانه، معاون و مددکاران این مجموعه و برگزاری جلسات متعدد با شاکی پرونده، زمینه جلب رضایت و آزادی یک زندانی مالی فراهم شد.

وی افزود: این زندانی با محکومیت مالی ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی در زندان بانه به سر می‌برد که با رایزنی‌های انجام‌شده، شاکی پرونده از دریافت ۴ میلیارد ریال از مطالبات خود صرف‌نظر کرد.

مدیرکل زندان‌های استان کردستان ادامه داد: پس از این گذشت، محکوم‌علیه نیز ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال باقی‌مانده بدهی خود را پرداخت کرد و با تسویه کامل تعهدات مالی و طی مراحل قانونی، از زندان آزاد شد.

خسروی با تأکید بر نقش مددکاری و تعامل با شکات در حل‌وفصل پرونده‌های مالی بیان کرد: یکی از رویکردهای مهم مجموعه زندان‌های استان، استفاده از ظرفیت مددکاری و گفت‌وگو با شکات برای فراهم‌کردن زمینه آزادی زندانیان واجد شرایط است.

وی خاطرنشان کرد: گذشت شاکی در کنار مسئولیت‌پذیری محکوم‌علیه و پیگیری‌های مجموعه زندان، نمونه‌ای از تأثیر فرهنگ گذشت و تعامل در کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازگشت زندانیان به کانون خانواده است.