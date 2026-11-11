به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، در تشریح برنامه‌های ایام فاطمیه و حضور شهدای گمنام در استان تهران اظهار کرد: با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت و نهادهای بسیج، آیین وداع با پیکرهای مطهر شهدای گمنام در تمامی شهرستان‌های استان تهران در میادین، تجمعات، مجالس فاطمیه و مساجد در حال برگزاری است.

وی با اشاره به استقبال پرشور اقشار مختلف مردم از این مراسم معنوی افزود: حضور پیکرهای مطهر شهیدان فضای معنوی ویژه‌ای به محافل سوگواری و تجمعات مردمی بخشیده و تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های انقلاب است.

محمودی با اعلام جزئیات آیین تشییع سراسری تصریح کرد: مراسم تشییع ۱۱۰ شهید گمنام روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) از ساعت ۸ صبح با حضور مردم انقلابی و همیشه در صحنه از مقابل دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

وی در پایان با دعوت از عموم شهروندان برای حضور در این رویداد بزرگ خاطرنشان کرد: شرکت باشکوه در آیین تشییع شهدا، تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر و نمایش اقتدار ولایتمداری در سایه زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی است.