به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از فرار دادن جنگنده سعودی خبر داد.

وی افزود: نیروهای مسلح ما لحظاتی قبل با یک جنگنده اف ۱۵ دشمن سعودی مقابله کردند و مانع از ورود آن به حریم هوایی صنعا پایتخت یمن شده و آن را فراری دادند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن جزئیات بیشتری بیان نکرد.

گفتنی است که شب گذشته یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: جنگنده های سعودی، اماکن غیرنظامی را در صنعا پایتخت یمن و استانهای مأرب، الجوف، تعز، عمران و صعده بمباران کردند. این حملات با جنگنده های اف ۱۵ و تایفون انجام شد که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمدند. همچنین حملات موشکی از نجران و جیزان انجام شد و بر اثر این حملات شماری از غیرنظامیان شهید و زخمی شدند. مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش، به ۴۶۷۲ حمله هوایی و موشکی رسیده است.