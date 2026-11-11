به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد ارتش این کشور دیگر از پهپادهای ساخت چین استفاده نخواهد کرد؛ تصمیمی که به گفته این وزارتخانه در پی افزایش نگرانی‌های امنیتی درباره احتمال انتقال اطلاعات حساس به پکن اتخاذ شده است.

سخنگوی وزارت دفاع آلمان گفت این پهپادها پیش‌تر به‌عنوان گزینه‌ای کم‌هزینه برای تمرین تیراندازی و آموزش نظامی استفاده می‌شدند، اما اکنون قرار است نمونه‌های اروپایی جایگزین آن‌ها شوند.

وی تأکید کرد این تصمیم با هدف تقویت خودکفایی نیروهای مسلح آلمان و استقلال فناورانه این کشور اتخاذ شده است. به گفته او، ممنوعیت کلی برای استفاده از تجهیزات کشورهای خاص وجود ندارد و تصمیم‌ها بر اساس ارزیابی موردی خطرات امنیتی، حفاظت از سامانه‌های فناوری اطلاعات و داده‌ها گرفته می‌شوند.

روزنامه اشپیگل پیش‌تر گزارش داده بود که فرماندهان محلی ارتش آلمان بر اساس راهبرد سال ۲۰۲۴ و فهرست تجهیزات تأییدشده، از جمله چند مدل پهپاد شرکت چینی «دی‌جی‌آی»، مجاز به خرید این تجهیزات بودند.

شرکت دی‌جی‌آی بارها اتهام ایجاد خطر امنیتی از سوی پهپادهای خود را رد کرده و در ماه مه اعلام کرده بود در بررسی مستقل هیچ مدرکی درباره انتقال داده‌ها پیدا نکرده است.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که آمریکا ماه گذشته استفاده از خودروهای شرکت چینی «بی‌وای‌دی» را در پایگاه هوایی خود در جزیره اوکیناوای ژاپن ممنوع کرد و لهستان نیز در فوریه، ورود خودروهای ساخت چین به تأسیسات نظامی را به دلیل نگرانی از جمع‌آوری اطلاعات حساس از طریق حسگرهای آن‌ها ممنوع کرده بود.