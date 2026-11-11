به گزارش خبرگزاری مهر، سیدامین قاسمی با اشاره به ثبت زمین‌لغزش سیمره در فهرست برترین سایت‌های میراث زمین‌شناختی جهان اظهار داشت: این پدیده طبیعی پس از طی مراحل بررسی و داوری بین‌المللی، در سومین دوره معرفی ۱۰۰ سایت برتر میراث زمین‌شناختی جهان قرار گرفت؛ موفقیتی ارزشمند برای منطقه زاگرس و فرصتی مهم برای معرفی ظرفیت‌های طبیعی و زمین‌شناختی لرستان در عرصه جهانی.

وی با تشریح موقعیت و ویژگی‌های زمین‌شناختی این پدیده افزود: زمین‌لغزش سیمره در مرز استان‌های لرستان و ایلام و در دامنه شمال‌شرقی کبیرکوه واقع شده و با حجم تقریبی ۴۴ کیلومتر مکعب مواد جابه‌جاشده، به‌عنوان بزرگ‌ترین زمین‌لغزش غیرآتشفشانی شناخته‌شده در خشکی‌های زمین معرفی شده است.

میراثی زمین‌شناختی با قدمت نزدیک به ۱۰ هزار سال

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به ابعاد علمی این پدیده بیان کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده، زمین‌لغزش سیمره حدود ۸ هزار و ۷۰۰ تا ۹ هزار و ۸۰۰ سال پیش رخ داده است و توده‌های عظیم سنگی و دریاچه‌هایی که در پشت موانع طبیعی ناشی از این زمین‌لغزش شکل گرفته‌اند، از ویژگی‌های شاخص آن به شمار می‌روند.

قاسمی ادامه داد: در سومین دوره معرفی ۱۰۰ سایت برتر میراث زمین‌شناختی جهان که ۱۵ آبان ۱۴۰۵ در شهر لوله پرتغال برگزار شد، دو اثر از ایران شامل زمین‌لغزش سیمره و کوه آتشفشانی دماوند، پس از ارزیابی‌های علمی و بین‌المللی در این فهرست قرار گرفتند.

وی افزود: این آثار از سوی علیرضا امری‌کاظمی، رئیس شبکه ژئوپارک‌های جهانی ایران و نایب‌رئیس کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک‌های کمیسیون ملی یونسکو، معرفی شدند.

فرصتی برای توسعه ژئوتوریسم و مطالعات علمی

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان تصریح کرد: قرار گرفتن زمین‌لغزش سیمره در این فهرست می‌تواند زمینه‌ساز توجه بیشتر مراکز علمی و پژوهشی، توسعه مطالعات زمین‌شناختی، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و معرفی ظرفیت‌های ژئوتوریسم استان باشد.

قاسمی با تأکید بر ضرورت حفاظت از این میراث طبیعی خاطرنشان کرد: ثبت این پدیده در فهرست ۱۰۰ سایت برتر میراث زمین‌شناختی جهان، مسئولیت صیانت از آن را دوچندان می‌کند و ضروری است با همکاری دستگاه‌های مرتبط، متخصصان و جوامع محلی، ضمن حفاظت اصولی از این اثر، زمینه بهره‌برداری علمی و گردشگری مسئولانه از آن فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های طبیعی و زمین‌شناختی لرستان، زمین‌لغزش سیمره به یکی از مقاصد شاخص گردشگری زمین‌شناختی در کشور و منطقه تبدیل شود.