به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسمعیل حسینی مازندرانی ظهر چهارشنبه در دیدار با رحمان عموزاد، قهرمان پرافتخار کشتی جهان، بر ضرورت ترویج فرهنگ پهلوانی، اخلاق ورزشی و تقویت روحیه وطن‌دوستی در میان ورزشکاران تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه ورزش در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: ورزش علاوه بر تأمین سلامت جسم و روح، نقش مهمی در تربیت انسان، تقویت اراده، افزایش خودباوری و پرورش روحیه تلاش و مسئولیت‌پذیری دارد.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به جایگاه تاریخی کشتی در فرهنگ ایرانی افزود: کشتی تنها یک رشته ورزشی نیست، بلکه با ارزش‌هایی همچون جوانمردی، فتوت، تواضع، اخلاق‌مداری و احترام به پیشکسوتان پیوند خورده است و پهلوان واقعی در کنار توان جسمانی باید در اخلاق و رفتار نیز الگو باشد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران، ورزشکاران موفق را از سرمایه‌های ارزشمند کشور برشمرد و تصریح کرد: قهرمانان ورزشی با برخورداری از پشتکار، انضباط و اراده قوی می‌توانند الگویی الهام‌بخش برای نسل جوان باشند و مسیر تلاش و موفقیت را به آنان نشان دهند.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت هویت ملی در رقابت‌های بین‌المللی خاطرنشان کرد: احترام ورزشکاران به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سرود ملی، جلوه‌ای از تعلق خاطر به میهن، عزت ملی و هویت ایرانی اسلامی است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی ادامه داد: اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران بر فراز سکوهای جهانی، تنها بیانگر کسب یک مدال ورزشی نیست، بلکه فرصتی برای نمایش هویت، غرور ملی و سربلندی ملت ایران در مجامع بین‌المللی است.

در پایان این دیدار، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با قدردانی از تلاش‌ها و موفقیت‌های رحمان عموزاد، افتخارآفرینی این کشتی‌گیر جوان در رقابت‌های جهانی را نمادی از استعداد و توانمندی جوانان ایرانی دانست.

وی ترویج فرهنگ پهلوانی، پاسداشت اخلاق ورزشی و تقویت روحیه هویت‌خواهی و وطن‌دوستی را از ضرورت‌های فرهنگی جامعه عنوان کرد و بر نقش ورزشکاران در انتقال این ارزش‌ها به نسل آینده تأکید کرد.