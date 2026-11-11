به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در شاهرود از وقوع قتل خبر داد و در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی وقوع درگیری و نزاع میان دو نفر بر اثر اختلافات ملکی در منطقه قطری از توابع شهرستان شاهرود، یکی از طرفین جان خود را از دست داد.

وی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی قلعه‌نو خرقان بلافاصله پس از اطلاع از حادثه در محل حاضر شدند و با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی، موفق شدند عامل قتل را که عموی مقتول بود، در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با جرائم خشن گفت: پلیس با اقتدار و سرعت، شناسایی و دستگیری مجرمان و برخورد قانونی با عوامل برهم‌زننده امنیت جامعه را دنبال می‌کند.