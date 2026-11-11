به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه هنر پویا، قسمت‌های هفتم و هشتم سریال انیمیشن «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» پنجشنبه ۲۱ آبان ساعت ۸ صبح در شبکه نمایش خانگی عرضه می‌شود.

در قسمت هفتم این سریال با عنوان «فصل ریزگردافشانی»، حضور یک عکاس طبیعت در روستای جنگل ابر، ماجراهای تازه‌ای را برای گروه نجات جنگل رقم می‌زند. محسن قرار است این عکاس را برای ثبت تصاویر حیات‌وحش به جنگل ببرد، اما اتفاقاتی رخ می دهد که عکاس گم شده و محسن را به تشکیل گروه نجات جنگل برای یافتن او وامی‌دارد.

در قسمت هشتم با عنوان «روباه زرد»، ناپدید شدن مرغ و خروس‌های روستا و پیدا شدن موی یک حیوان زردرنگ در لانه‌ها، اهالی را به این گمان می‌رساند که یک روباه زرد عامل این اتفاقات است. در حالی که برخی از مردم خواهان تعقیب این حیوان نادر هستند، محسن به ماجرا مشکوک می‌شود و بار دیگر گروه نجات جنگل را تشکیل می‌دهد.

مخاطبان علاقه‌مند می‌توانند هر هفته‌ ۲ قسمت از سریال «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» را در پلتفرم تماشا کنند.

«بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» روایتی سرگرم‌کننده و ماجراجویانه از مسئولیت‌پذیری، دوستی و اهمیت حفظ محیط‌زیست است که به‌عنوان اسپین‌آفی از انیمیشن سینمایی موفق «بچه زرنگ» در ژانر ماجراجویی و فانتزی ساخته شده است.

این سریال با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروه هنرپویا و فیلم‌نت تولید شده است.