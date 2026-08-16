به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه اظهار کرد: در تیرماه سال جاری، ۵۰ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۶۰۷ مسافر با استفاده از شبکه متروی تهران جابهجا شدند که این میزان، رکورد تاریخی جابهجایی مسافر در شبکه مترو را به ثبت رساند.
وی افزود: در این ماه، ۵۸ هزار و ۳۷۶ حرکت قطار در خطوط هفتگانه مترو انجام شد که خط یک با ۱۰ هزار و ۳۶۹ حرکت، معادل ۱۸ درصد کل حرکتها، بیشترین سهم را در خدماترسانی به شهروندان بر عهده داشت.
مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه با اشاره به آمار مسافران خطوط مختلف گفت: خط یک با ۱۸ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۳۹۲ مسافر، پرترددترین خط مترو در تیرماه بود. پس از آن، خطوط سه با ۸ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۲۳ مسافر، چهار با ۸ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۷۱۹ مسافر، دو با ۶ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۸۲۲ مسافر، شش با ۳ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۷۹۳ مسافر، هفت با ۳ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۱۲۲ مسافر و پنج با ۲ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۶۹۸ مسافر قرار گرفتند.
زند همچنین پرترددترین ایستگاه هر خط را معرفی کرد و گفت: در این مدت، ایستگاه شهید مفتح در خط یک با ۲ میلیون و ۸۳۳ هزار و ۳۳۷ مسافر، میدان آزادی در خط چهار با یک میلیون و ۱۵۵ هزار و ۷۴۵ مسافر، تئاتر شهر در خط سه با ۹۱۹ هزار و ۳۲۴ مسافر، گلشهر در خط پنج با ۷۳۷ هزار و ۴۲۱ مسافر، فرهنگسرا در خط دو با ۶۰۴ هزار و ۵۸۷ مسافر، بوستان لاله در خط شش با ۲۹۵ هزار و ۴۳۶ مسافر و مولوی در خط هفت با ۲۳۷ هزار و ۳۱۳ مسافر، بیشترین تردد را در خطوط خود ثبت کردند.
وی با اشاره به ثبت پرترددترین روز متروی تهران در تیرماه افزود: روز ۱۴ تیرماه و همزمان با دومین روز آیین وداع و اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در مصلای امام خمینی(ره)، بیشترین حجم جابهجایی مسافر در شبکه مترو به ثبت رسید. در این روز بیش از ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار مسافر از خدمات مترو استفاده کردند که نقش این شبکه را بهعنوان ستون اصلی حملونقل عمومی پایتخت در مدیریت جابهجایی جمعیت میلیونی این مراسم بهخوبی نشان داد.
زند در پایان با تأکید بر تداوم ارتقای کیفیت خدمات مترو گفت: آگاهی شهروندان از ساعات پرتردد و برنامهریزی مناسب برای سفرهای درونشهری میتواند به توزیع متوازنتر تقاضای سفر و افزایش کیفیت خدمات کمک کند. شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه نیز با بهرهگیری از همه ظرفیتهای عملیاتی خود، همواره در تلاش است خدماتی ایمن، منظم و شایسته شهروندان ارائه کند.
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