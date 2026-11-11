به گزارش خبرنگار مهر، رضا شاه‌کرمی، پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، درباره انسداد شبانه مسیر پردیس به تهران در آزادراه تهران - پردیس اظهار کرد: این مسیر از ساعت ۲۲ چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵، به مدت ۱۰ شب متوالی، هر شب تا ساعت ۵ بامداد روز بعد مسدود خواهد بود.

وی با اشاره به تدابیر در نظر گرفته شده برای تردد خودروها افزود: مسیر مقابل یعنی تهران به پردیس در تمام این مدت کاملاً باز و تردد در آن طبق روال عادی برقرار است و رانندگان می‌توانند در ساعات انسداد از جاده قدیم جاجرود تردد کنند.

شاه‌کرمی درباره علت این تصمیم تصریح کرد: مشاهده شکاف عمیق در لبه بالایی ترانشه کیلومتر ۹ در بالای دهانه خروجی تونل شماره چهار و خطر نفوذ آب ناشی از بارندگی‌ها، مدیریت شرکت را ناچار به اجرای عملیات برداشت مصالح در ساعات کم‌تردد شبانه کرد.