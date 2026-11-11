به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با تأکید بر نقش عدالت آموزشی در آینده جامعه اظهار کرد: اگر بخواهیم بدانیم جامعه ایران در ۱۰ تا ۲۰ سال آینده تا چه اندازه عادلانه و توانمند خواهد بود، باید به وضعیت مدارس امروز نگاه کنیم.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان با استعدادهای متفاوت اما با کرامت انسانی برابر وارد مدرسه می‌شوند، افزود: نظام آموزشی باید فرصت‌های برابر رشد و بالندگی را برای همه دانش‌آموزان فراهم کند. اگر کیفیت آموزش به عواملی مانند محل زندگی، کیفیت محله و درآمد خانواده وابسته باشد، آموزش نه‌تنها به کاهش فاصله‌های اجتماعی کمک نمی‌کند، بلکه موجب تثبیت شکاف طبقاتی خواهد شد.

نگاهداری با اشاره به عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش گفت: مسئله آموزش صرفاً به ساختمان مدرسه و کتاب‌های درسی محدود نمی‌شود، بلکه کیفیت معلمان، نحوه مدیریت مدارس، محتوای آموزشی، تراکم کلاس‌ها و حتی فضای فرهنگی خانواده‌ها در کیفیت یادگیری دانش‌آموزان تأثیرگذار است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر ضرورت آغاز اصلاحات آموزشی از وضعیت معلمان تصریح کرد: معلمی که از امنیت شغلی و درآمد کافی برخوردار نباشد، آموزش حرفه‌ای مناسبی دریافت نکند یا امکان رشد و پیشرفت شغلی برای او فراهم نباشد، نمی‌تواند به‌تنهایی بار اصلاح نظام آموزشی را بر دوش بکشد.

وی همچنین سنجش کیفیت تدریس و یادگیری را از الزامات اصلاح نظام آموزشی دانست و گفت: نظام آموزشی نباید صرفاً بر آماده‌سازی دانش‌آموزان برای آزمون‌ها متمرکز باشد، بلکه باید تقویت قدرت تفکر، مهارت گفت‌وگو، کار گروهی، سواد رسانه‌ای، مهارت‌های زندگی و توانایی حل مسئله را به‌طور جدی در برنامه‌های آموزشی دنبال کند.

نگاهداری در پایان تأکید کرد: تحقق عدالت آموزشی مستلزم فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای یادگیری و رشد همه دانش‌آموزان و توجه هم‌زمان به کیفیت معلمان، مدیریت مدارس و مهارت‌هایی است که نسل آینده برای زندگی و مشارکت مؤثر در جامعه به آن‌ها نیاز دارد.