به گزارش خبرگزاری مهر، فصل جاری رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور که از ۳۰ مهر آغاز شد بعد از پیگیری دیدارها در سه هفته ابتدایی، به دلیل تشکیل اردوی تیم ملی برای حضور در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی، تا زمان پایان این رقابت ها تعطیل خواهد بود.



تیم ملی بسکتبال که در چهار پنجره قبلی انتخابی جام جهانی حضور داشت، اواخر ماه جاری عازم مالزی می شود تا در پنجره پنجم این رقابت ها با استرالیا و فیلیپین دیدار کند. این دو دیدار به ترتیب ۶ و ۹ آذر برگزار خواهد شد.



ملی پوشان بسکتبال بلافاصله بعد از پایان کارشان در پنجره پنجم، مالزی را ترک می کنند و به ایران باز می گردند با این حال سازمان لیگ بسکتبال با لحاظ کردن نیاز بازیکنان ملی پوش برای ریکاوری برای بازگشت به تمرینات باشگاهی، ۱۹ آذر را به عنوان زمان از سرگیری فصل جاری لیگ برتر مشخص کرده است.



بر این اساس، دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال در این تاریخ برگزار خواهد شد.