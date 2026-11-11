به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش نورمحمدی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، درباره دستگیری سارقان و کشف خودروهای مسروقه در ملارد اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو در شهرک طلائیه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کلانتری ۱۳ قرار گرفت.

وی با اشاره به شیوه دستگیری متهمان افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی موفق به شناسایی مخفیگاه سارقان شدند و طی عملیاتی هوشمندانه با هماهنگی قضائی، ۵ متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ملارد درباره اقلام کشف‌شده تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، دو دستگاه خودروی سرقتی شامل یک دستگاه رنو ال‌۹۰ و تیبا ۲ به همراه تعدادی سلاح سرد کشف شد و افراد دستگیرشده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.