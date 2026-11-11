به گزارش خبرنگار مهر، سیدهاشم حسینی‌خواه، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، درباره انهدام باند سارقان خودرو در بهارستان اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو در شهرستان بهارستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با اشاره به نحوه ردزنی و دستگیری متهمان افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی موفق به شناسایی سارقان شدند و دو متهم را در مخفیگاهشان در ملارد دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بهارستان درباره اعترافات متهمان تصریح کرد: سارقان در بازجویی‌های پلیسی به ۱۰ فقره سرقت خودرو در سطح شهرستان بهارستان اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.