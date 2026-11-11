به گزارش خبرگزاری مهر؛ معرفت خدابنده جلودار، در جلسه ستاد راهبری بهینه‌سازی مصرف انرژی استان اردبیل، با حضور سردار عبدی، جانشین فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان و رؤسای سازمان‌های بسیج و مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل اظهار کرد: ناترازی انرژی یک چالش ملی است و مدیریت این شرایط، به‌ویژه در فصل سرد سال با توجه به موقعیت جغرافیایی استان، نیازمند همکاری و همراهی همه ظرفیت‌های استان است.

وی ضمن قدردانی از همکاری سپاه و بسیج ، با اشاره به ظرفیت بسیار بالای سپاه و بسیج در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و مردمی افزود: سپاه و بسیج علاوه بر برخورداری از شبکه گسترده ارتباطی در محلات و روستاها، دغدغه و اهتمام جدی نسبت به حل مسائل و مشکلات کشور و استان دارند و این ظرفیت ارزشمند می‌تواند در فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: مدیریت مصرف را ضرورتی مهم برای عبور از شرایط ناترازی انرژی دانست و گفت: مصرف گاز استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل حدود ۷ درصد کاهش یافته که حاصل همراهی مردم و اقدامات فرهنگ‌ساز بوده است.

وی بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، رسانه‌ها و مجموعه‌های مردمی در ترویج مصرف بهینه تأکید کرد و افزود: پایش مصرف ادارات با جدیت ادامه خواهد داشت و با دستگاه‌های فاقد رعایت ضوابط، مطابق مقررات برخورد می‌شود.

سردار عبدی، جانشین فرمانده سپاه استان نیز با تأکید بر نقش مؤثر بسیج در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، اظهار داشت: بسیج با استفاده از ظرفیت پایگاه‌های محلات، مساجد، اصناف، ادارات و بسیج خواهران می‌تواند در زمینه آگاهی‌بخشی، اقناع‌سازی و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در کنار دستگاه‌های اجرایی نقش‌آفرینی کند.

در ادامه، گزارش اقدامات بسیج خواهران و بسیج مساجد و محلات ارائه شد که بر اساس آن، تاکنون حدود یک‌هزار و ۳۰۰ نفر در سامانه «جانفدای انرژی» ثبت‌نام کرده و یک‌هزار و ۳۶۲ نفر نیز در زمینه مصرف بهینه انرژی آموزش دیده‌اند. همچنین ۸۵۶ نفر به‌عنوان آموزشیار مصرف انرژی فعالیت دارند.

در این نشست، راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت بسیج برای فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی، مدیریت ناترازی گاز و حفظ پایداری شبکه گازرسانی مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این نشست، حاضران بر تشکیل کمیته‌های فرهنگی و نظارت، حضور میدانی همیاران و جانفدایان انرژی، شناسایی و آموزش مشترکان پرمصرف، تولید و نشر محتوای رسانه‌ای هدفمند و بهره گیری از ظرفیت صداوسیما، فضای مجازی، مساجد و پایگاه‌های بسیج تأکید شد و نیز مقرر شد جلسات هماهنگی به‌صورت هفتگی برگزار شود تا با هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت مردم، زمینه مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه گاز طبیعی استان فراهم شود.