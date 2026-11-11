به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی رفع موانع واگذاری اراضی نیروگاه‌های خورشیدی استان سمنان در محل دفتر خود، با اشاره به توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: تاکنون بیش از ۳۳۵ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی به شبکه برق استان متصل شده و صدها طرح کوچک و بزرگ نیز مراحل اجرایی و قانونی را طی می‌کنند.

وی با اشاره به وجود ۳۲۹ طرح کوچک مقیاس و ۴۴ طرح بزرگ‌مقیاس در استان افزود: قراردادهای صادرشده برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان ظرفیتی حدود دو هزار و ۹۷۴ مگاوات دارند که ضرورت دارد روند اجرای آن‌ها به صورت مستمر رصد و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران برطرف شود.

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی واگذارشده به طرح‌های غیرفعال بیان کرد: بر اساس گزارش شرکت برق منطقه‌ای و شرکت توزیع نیروی برق، ۱۷ شرکت با وجود دریافت زمین، اقدام موثری برای اجرای پروژه‌های خود انجام نداده‌اند که وضعیت این پرونده‌ها باید به صورت دقیق بررسی شود.

کولیوند تصریح کرد: در صورت احراز نبود پیشرفت قابل‌قبول، باید فرایند قانونی فسخ قراردادها و ابطال مجوزهای مربوطه دنبال شود تا زمین‌های اختصاص‌یافته بدون استفاده باقی نمانند.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های موجود استان نباید به دلیل بلاتکلیفی طرح‌ها معطل بماند، گفت: پس از تعیین تکلیف پروژه‌های غیرفعال، درخواست سرمایه‌گذاران جدید بررسی و در صورت احراز شرایط لازم، زمینه جایگزینی آن‌ها برای اجرای طرح‌های خورشیدی فراهم شود.

استاندار سمنان همچنین بر ضرورت تفکیک پروژه‌های فاقد هرگونه اقدام اجرایی از طرح‌هایی که با وجود مشکلات و موانع، پیشرفت فیزیکی داشته‌اند تأکید کرد و افزود: پرونده هر پروژه باید به صورت جداگانه بررسی شود و برای طرح‌های دارای پیشرفت، ابتدا موانع شناسایی و فرصت لازم برای رفع مشکلات فراهم شود.

کولیوند خاطرنشان کرد: در مقابل، پروژه‌هایی که بدون اقدام موثر صرفاً زمین و مجوز را در اختیار گرفته‌اند، باید تعیین تکلیف شوند تا امکان استفاده از این ظرفیت‌ها برای سرمایه‌گذاران توانمند فراهم شود.

وی در پایان خواستار تسریع در بررسی قراردادها و مجوزهای صادرشده شد و گفت: با آزادسازی اراضی بلاتکلیف و سامان‌دهی روند واگذاری‌ها، باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران جدید و بهره‌برداری موثرتر از ظرفیت‌های استان سمنان در توسعه انرژی خورشیدی فراهم شود.