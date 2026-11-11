به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، امروز (چهارشنبه) در حاشیه سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP31) که در شهر آنتالیای ترکیه برگزار می‌شود، با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند. این نشست دوجانبه بر تقویت روابط راهبردی، همکاری‌های منطقه‌ای و مقابله مشترک با چالش‌های زیست‌محیطی متمرکز بود.