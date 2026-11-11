به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی ظهر چهارشنبه در یادواره سرداران و ۴۱۱ شهید ایل خزل در چرداول استان ایلام اظهار کرد: یادواره‌ها و اجتماعاتی که یاد شهیدان را زنده می‌کند، دل‌های ما را احیا می‌کند و ما را به صراط مستقیم هدایت می‌کند و تضمین‌کننده جامعه طیبه است.

وی افزود: همین درس‌ها بود که رشادت را به رزمندگان ما داد و توانستند اتفاقی را رقم بزنند که در تاریخ سابقه ندارد.

سردار نقدی تصریح کرد: بزرگ‌ترین قدرت تسلیحاتی دنیا، رژیم صهیونیستی را به کمک گرفت و به کشور ما حمله کرد و شکست خورد و این مدیون درس‌هایی است که جوانان این کشور از شهدا آموختند.

وی خاطرنشان کرد: همان مردان دلیری که در روزهای ناباوری و اشغال بخشی از سرزمین‌مان دل به دریا زدند، با امکانات محدود عشایری خط دشمن را شکستند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت: آنان اولین عملیات تهاجمی دفاع مقدس هشت‌ساله را رقم زدند و میمک را آزاد کردند.

وی ادامه داد: میمک جایی بود که دشمن به آن اهمیت زیادی می‌داد، چون نزدیک‌ترین نقطه مرزی ما به بغداد بود و از تسلط ما بر آن وحشت داشت.

سردار نقدی افزود: این مرز به دست عشایر غیور آزاد شد و ما بر سرزمین بین‌النهرین مشرف شدیم و رعب و وحشتی در دل دشمن افتاد.

وی تصریح کرد: این شهدا نشان دادند که با امکانات ناچیز و عده کم می‌توان بر بزرگ‌ترین ارتش‌ها پیروز شد و مردان ایل خزل قهرمانانه این پیروزی را رقم زدند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: همین درس‌ها نسل به نسل و سینه به سینه، جوان امروز ما را برای ایستادگی در برابر ابرقدرت‌ها آماده کرد.

وی گفت: امروز دنیا از حرکت رزمندگان ما حیرت‌زده است و شما در این نبرد پیروز شدید و مهم‌ترین گواه این پیروزی، خود ملت آمریکا بود که در انتخابات اخیر، شکست فرمانده خود را شهادت داد.

سردار نقدی ادامه داد: دشمن در سرنگونی نظام که هدف اصلی‌اش بود شکست خورد و در تجزیه ایران که هدف دیگرش بود ناکام ماند و نظام جمهوری اسلامی مقتدرتر شد.

وی افزود: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، جمهوری اسلامی چون ققنوسی از میان خاکستر خود برخاست و قوی‌تر از گذشته پرواز کرد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی در همه شاخص‌های قدرت، توانمندتر از زمستان گذشته و پیش از آغاز تهاجم دشمن است و ملت ما یکپارچگی خود را حفظ کرد.

وی خاطرنشان کرد: همه اقوام ایرانی به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند و در هر جای دنیا که قدم می‌گذارند، سربلند هستند و مردم دنیا آنان را تحسین می‌کنند.

سردار نقدی گفت: پیروزی ملت ما فقط ناکام گذاشتن آمریکا در اهدافش نبود؛ از بین بردن ۳۵۰ نقطه از پایگاه‌های جنایتکاران آمریکایی در منطقه و سرنگونی بیش از ۲۴۰ پرنده، بخشی از این پیروزی است.

وی افزود: امروز دیگر کسی در دنیا از قدرت آمریکا نمی‌هراسد و هیمنه این کشور شکسته شده است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه تصریح کرد: اما پیروزی بزرگ‌تر شما این بود که گفتمان خود را بر دنیا غلبه دادید؛ رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که از امسال کمک سالانه چهار میلیارد دلاری به رژیم صهیونیستی را قطع می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: این کمک ۷۰ سال ادامه داشت و قطع آن، نتیجه فشار افکار عمومی و پیروزی گفتمان شماست.

سردار نقدی در پایان گفت: امروز سیاستمداران آمریکایی و اروپایی می‌دانند که برای رأی آوردن در کشور خودشان باید حمایت از فلسطین و مقاومت را اعلام کنند و مردانی که آن روز غریبانه در میمک جنگیدند، امروز تفکرشان بر جهان غلبه کرده است.