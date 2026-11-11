به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا رئیس‌کرمی، روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ در دومین کنگره «آسیب‌دیدگان جنگ؛ درس‌آموخته‌ها و دستاوردهای پزشکی جنگ» که در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، با اشاره به تفاوت جنگ‌های اخیر با جنگ تحمیلی هشت‌ ساله اظهار کرد: جنگ‌های اخیر ماهیتی ترکیبی داشتند و حمله به مراکز علمی، منازل مسکونی و مدارس، شرایط متفاوتی را برای نظام سلامت ایجاد کردند که مدیریت آن نیازمند آمادگی و برنامه‌ریزی ویژه بود.

وی با اشاره به تداوم خدمات دانشگاه علوم پزشکی تهران در دوران جنگ، افزود: در حوزه بهداشت، حتی تعطیلات معمول فروردین نیز موجب توقف فعالیت مراکز و پایگاه‌های بهداشتی نشد و خدمات نظارتی، مراقبتی و درمانی همچنان به مردم ارائه شد. همچنین بیمارستان‌ها در کنار رسیدگی به مجروحان، خدمات معمول درمانی خود را نیز ادامه دادند.

رئیس‌کرمی، ساماندهی نیروهای داوطلب را از دیگر تجربه‌های ارزشمند دوران جنگ دانست و گفت: در جنگ ۱۲ روزه در مدت کوتاهی، بیش از ۱۸۰۰ نفر از نیروهای داوطلب حوزه سلامت برای همکاری اعلام آمادگی کردند که اطلاعات آنان جمع‌آوری شد تا در صورت نیاز، پس از ساماندهی و آموزش به کار گرفته شوند.

وی همچنین با اشاره به انتقال بیماران در شرایط اضطراری، این اقدامات را نمونه‌ای از آمادگی عملیاتی نظام سلامت عنوان کرد و افزود: در پی انتشار شایعه احتمال حمله به منطقه ۱۸ تهران، برنامه انتقال بیماران بیمارستان حکیم به بخش‌های امن‌تر در مدت کوتاهی اجرا شد. همچنین در شرایط جنگی، بیماران دو بیمارستان، از جمله بیمارستان آرش، با همکاری کادر درمان و پرستاران به مراکز دیگر منتقل شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به انتقال ۱۰۰ بیمار بخش مراقبت‌های ویژه در مدت حدود دو ساعت، این اقدام را نمونه‌ای از هماهنگی و همکاری کم‌نظیر میان بیمارستان‌ها دانست و تأکید کرد: چنین تجربه‌هایی، تمرین‌های واقعی مدیریت بحران هستند که باید ثبت و برای استفاده در آینده مستند شوند.

وی در پایان، حفظ و تقویت سرمایه انسانی نظام سلامت و قدردانی از تلاش کارکنان را ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد دستاوردهای این کنگره به ارتقای آمادگی نظام سلامت برای مواجهه با بحران‌های آینده کمک کند.